Финляндия потребовала от России участия Европы в переговорах по Украине

Глава МИД Финляндии Валтонен призвала включить Европу в переговоры по Украине
Jens Kalaene/Global Look Press

Европе должны предоставить место за столом переговоров по украинскому кризису. Об этом написала на своей странице в соцсети X глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

«Европе нужна роль в переговорном процессе по Украине, но не в качестве нейтрального посредника, а как стороне, имеющей собственные интересы», — заявила она.

Кроме того, министр призвала Россию к полному режиму прекращения огня и потребовала принять решительные меры для укрепления доверия между участниками конфликта.

28 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Украину и Россию нужно подтолкнуть к диалогу, назвав безоговорочное прекращение огня необходимым условием для любых мирных переговоров. Также она подчеркнула, что Евросоюз не станет беспристрастным посредником в переговорах по Украине и продолжит поддерживать Киев.

До этого Каллас также говорила о том, что Европа намерена сформулировать список требований к России, среди которых может быть пункт о выводе российского контингента из Приднестровья.

Ранее Слуцкий заявил, что ЕС проиграет из-за «ультиматумов» Каи Каллас.

 
