Каллас: ЕС должен требовать от РФ таких же уступок, как она требует от Украины

ЕС хочет потребовать от РФ ограничения ВС при начале переговоров по Украине

Евросоюз хочет потребовать от России ограничения вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине. Об этом заявила журналистам заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС на Кипре.

ЕС должен требовать от России таких же уступок, как Москва требует от Украины, отметила Каллас.

«Если военные ограничения будут распространяться на Украину, они же должны распространяться на Россию», — сказала она.

Глава европейской дипломатии добавила, что ЕС будет требовать от России вывода войск из Молдавии и Грузии.

26 мая издание Politico раскрыло имена трех новых кандидатов на роль переговорщика с Россией от лица Европы. В публикации говорится, что на эту рассматриваются глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте, а также бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Отмечается, что главы МИД стран ЕС планируют обсудить возможность прямого диалога с Россией на неформальной встрече на этой неделе.

Ранее Песков объяснил, почему переговоры с Европой неизбежны.