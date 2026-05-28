Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

На Украине раскритиковали слова Каллас о переговорах с Россией

Телеграф: украинские эксперты упрекнули Каллас в пустых разговорах
Pascal Kesselmark/IMAGO/Global Look Press

Украинские эксперты раскритиковали слова главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах с Россией и упрекнули ее и других европейцев в пустых разговорах и незаинтересованности в мирном разрешении конфликта. Об этом пишет издание «Телеграф».

Украинские эксперты негативно оценили слова Каллас о том, что ЕС должен потребовать от России ограничения вооруженных сил, а также вывода российских войск из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

Так, управляющий партнер «Национальной антикризисной группы» Тарас Загородний сказал, что Каллас и европейцы, выдвигая к России нереалистичные требования, генерируют бессмысленные разговоры.

«Москва начхать хотела на все эти разговоры о Грузии, о Молдавии. Они 30 лет об этом говорят. Все, что могут европейцы — это много говорить и рождать очень большой поток ментального г**на. Все это – пустые разговоры абсолютно пустых непонятных европейских политиков, абсолютно ничего из себя не представляющих», — заявил он.

Аналитик международной политики независимого центра AdAstra Александр Колесниченко отметил, что максималистские требования ЕС к России могут быть как элементом «переговорного позиционирования» перед мирным процессом, так и сознательной демонстрацией отсутствия реальной заинтересованности в завершении конфликта.

28 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Украину и Россию нужно подтолкнуть к диалогу. Также она подчеркнула, что Евросоюз не станет беспристрастным посредником в переговорах по Украине и продолжит поддерживать Киев.

До этого Каллас также говорила о том, что Европа намерена сформулировать список требований к России, среди которых может быть пункт о выводе российского контингента из Приднестровья.

Также в феврале глава евродипломатии сообщила, что она распространила в ЕС список с требованиями к России, среди которых были пункты о запрете военного присутствия России в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении.

Ранее глава МИД Эстонии выступил против переговоров с Россией.

 
Теперь вы знаете
Встреча Путина и Токаева, право на работу с 12 лет и ограничения на YouTube для россиян с VPN. Главное за 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!