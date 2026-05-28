Глава МИД Норвегии призвал Европу участвовать в переговорах по Украине

Европа должна иметь право голоса на «любых» переговорах по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, сообщает Politico.

По его словам, европейцем нужен переговорщик, чтобы обсудить аспекты гипотетического мирного соглашения, которое будет напрямую затрагивать интересы ЕС.

«Я думаю, что присутствие европейского голоса за метафорическим столом — это правильно. Мое мнение таково, что у Европы есть свои реальные интересы, которые в некотором смысле совпадают с интересами Украины, но также выходят за их рамки. Поэтому европейский голос должен быть», — сказал он.

Министр также отметил, что сейчас самое подходящее время для переговоров, так как США утратили интерес к мирному процессу, а Украина в мае атаковала дронами некоторые объекты в России.

Также Эйде сказал, что Европа не может быть посредником в мирных переговорах России и Украины, так как она является союзником Киева.

28 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Украину и Россию необходимо подтолкнуть к диалогу. Также она отметила, что Евросоюз не будет беспристрастным посредником в конфликте на Украине и продолжит поддерживать Киев. Каллас сообщила и о намерении ЕС потребовать от России ограничения вооруженных сил в случае переговоров по Украине.

26 мая издание Politico сообщила, что переговорщиками от Европы с Россией могут стать глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте, а также бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. А 18 мая газета писала, что кандидатами на эту «должность» являются экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

28 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз не выходил на Россию с предложением о переговорах. До этого он сказал, что обсуждать будущую архитектуру безопасности Европы без европейцев невозможно.

