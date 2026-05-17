«Ей легко не придется». В Кремле высказались о Каллас, пожелавшей говорить с Россией от имени ЕС

Песков заявил, что Каллас не подходит на роль переговорщика с Россией

Кая Каллас на пресс-конференции после заседания министров иностранных дел Европейского союза в Брюсселе, Бельгия, 11 мая 2026 года

В Кремле усомнились, что глава евродипломатии Кая Каллас может стать переговорщиком с Россией, несмотря на ее заявления о готовности взять на себя эту роль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для диалога со стороны ЕС подойдет политик, который не делал резких выпадов в адрес Москвы. Кто в итоге сядет за стол переговоров от Европы и почему вокруг этой роли разгорается политическая борьба — в материале «Газеты.Ru».

Позиция Кремля

Переговорщиком от Евросоюза в диалоге с Россией может стать «кто угодно, кто не успел наговорить много всего плохого», заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Отдельно он высказался о главе евродипломатии Кае Каллас.

«В интересах Каи Каллас не быть переговорщиком. Ей легко не придется. Если вы помните, [президент Владимир] Путин сказал, что это может быть в целом кто угодно, кто не успел наговорить много всего плохого», — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что Москва приветствует обсуждение возможных контактов и рассчитывает на переход к реальным шагам.

«Вот эти рассуждения, они где-то в воздухе, но Путин для них близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка. <…> Вот будем надеяться, что там все-таки практичный такой подход возобладает, и это приобретет какое-то воплощение реальное. Российская сторона будет готова к этому», — рассказал Дмитрий Песков.

Предложение Каллас и реакция в России

Неделю назад глава евродипломатии Кая Каллас допустила, что в будущем могла бы представлять Евросоюз на переговорах с Россией.

«Должна признать, думаю, я сумею распознать ловушки, которые расставляет Россия», — заявила Каллас, добавив, что имеет опыт переговоров, полученный во время работы в юридической фирме.

Резко на ее слова отреагировал депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Он заявил, что Каллас, предлагая себя на роль переговорщика, демонстрирует конфронтационный настрой и фактически готова «броситься на амбразуру», чтобы не допустить скорого завершения конфликта.

«Настрой явно конфронтационный. Не говоря о том, что эта высокопоставленная еврочиновница с самого начала делает карьеру на агрессивной русофобии. Вся «дипломатия» Каллас до сих пор сводилась к слепой поддержке неонацистского киевского режима, созданию разделительных линий и милитаризации Европы, к разрыву контактов с Россией и распространению чудовищной лжи», — сказал Слуцкий.

Он также напомнил, что, по словам президента России, переговоры возможны с теми, кто не делал резких заявлений в адрес Москвы, и подчеркнул, что Каллас «в этом чемпион». По мнению депутата, ее уровень подготовки и компетенций не соответствует уровню диалога между Россией и ЕС, поэтому подобные инициативы выглядят «мимо и зря».

Что предлагали в России

В Кремле подчеркивали, что Путин открыт к переговорам, в том числе с Евросоюзом. Как заявил Песков, российский президент «неоднократно об этом говорил», а сворачивание контактов произошло по инициативе Брюсселя и отдельных европейских столиц.

«Мы будем готовы настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы, но также, как неоднократно говорил Путин, после той позиции, которую заняли европейцы, контакты мы инициировать не будем», — отметил представитель Кремля.

Сам Путин ранее сказал, что Москва готова обсуждать диалог с любым представителем Европы, которому доверяют в ЕС и который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России. При этом он называл бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальной фигурой для таких контактов.

По его словам, в Европе уже начинают искать возможности для восстановления контактов с Россией, понимая, что дальнейшая эскалация конфликта будет иметь высокую цену.

Реакция Европы

В Европе на предложение Путина выдвинуть Шредера в качестве переговорщика от ЕС отреагировали резко. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа сама определяет, кто будет говорить от ее имени.

«Мы, европейцы, сами решаем, кто говорит от нашего имени. Никто другой», — подчеркнул он.

По его словам, Европа и Украина стремятся как можно быстрее завершить конфликт, однако, по его мнению, действия России этому противоречат.

В то же время бывший депутат Бундестага Клаус Эрнст выразил мнение, что экс-канцлер «действительно мог бы чего-то добиться».

В Москве считают, что сама дискуссия показала нервную реакцию европейских столиц. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что после предложения Путина «поднялся шум», а европейские политики, признавая необходимость диалога, при этом настаивают на том, что именно они будут определять его условия.