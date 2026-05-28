Захарова пошутила про мышей и кактус в ответ на планы ЕС усилить давление на РФ

Захарова вспомнила анекдот про мышей и кактус в ответ на планы ЕС на счет РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Европы об усилении давления на Россию, вспомнила анекдот про мышей и кактус. Слова дипломата передает РИА Новости.

«Короткий анекдот про мышей, которые кололись и плакали, но продолжали пытаться съесть кактус. Вот у меня такое впечатление, что это ровно про эту историю, про бесконечные пакеты с собранием оставшихся сил как физических, так и интеллектуальных для того, чтобы реализовать какую-то маниакальную идею о нанесении России — как они там придумали — стратегического поражения», — сказала она.

По словам Захаровой, на это уже не стоит реагировать.

24 мая верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас резко раскритиковала удар ВС РФ по территории Украины с использованием «Орешника» и пообещала, что ЕС в будущем усилит давление на Россию.

В ответ на это депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Каллас следует прекратить показную и неуместную истерику, признав, что атаку на студенческое общежитие в Старобельске совершили спонсируемые Евросоюзом украинские войска.

