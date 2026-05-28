Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Захарова пошутила про мышей и кактус в ответ на планы ЕС усилить давление на РФ

Захарова вспомнила анекдот про мышей и кактус в ответ на планы ЕС на счет РФ
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Европы об усилении давления на Россию, вспомнила анекдот про мышей и кактус. Слова дипломата передает РИА Новости.

«Короткий анекдот про мышей, которые кололись и плакали, но продолжали пытаться съесть кактус. Вот у меня такое впечатление, что это ровно про эту историю, про бесконечные пакеты с собранием оставшихся сил как физических, так и интеллектуальных для того, чтобы реализовать какую-то маниакальную идею о нанесении России — как они там придумали — стратегического поражения», — сказала она.

По словам Захаровой, на это уже не стоит реагировать.

24 мая верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас резко раскритиковала удар ВС РФ по территории Украины с использованием «Орешника» и пообещала, что ЕС в будущем усилит давление на Россию.

В ответ на это депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Каллас следует прекратить показную и неуместную истерику, признав, что атаку на студенческое общежитие в Старобельске совершили спонсируемые Евросоюзом украинские войска.

Ранее Песков объяснил, почему переговоры с Европой неизбежны.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!