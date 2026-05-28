Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз намерен требовать от России ограничить свою армию, приведет ЕС к преждевременному поражению. Каллас хочет продолжения войны и дальнейшего давления на РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.



«Евросоюз заранее проиграет, если намерен выдвигать ультиматумы России для начала переговоров. Наша страна обладает всей инициативой на поле боя. Не говоря о том, что Россия - крупнейшая ядерная держава. Каллас не хочет мира, а хочет продолжения войны и дальнейшего давления давления на Россию. Это тупиковый путь для вхождения в переговорный процесс. С таким настроем европейцы обречены на провал», — подчеркнул он.



28 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз хочет потребовать от России ограничения вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине.



ЕС должен требовать от России таких же уступок, как Москва требует от Украины, отметила Каллас.

