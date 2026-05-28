Каллас призвала подтолкнуть Россию и Украину к диалогу

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Украину и Россию необходимо подтолкнуть к диалогу. Ее слова передает агентство Reuters.

«Очень важно, чтобы Украину и Россию подтолкнули к разговору друг с другом», — сказала она.

Каллас также добавила, что безоговорочное прекращение огня является необходимым условием для любых мирных переговоров.

До этого глава евродипломатии отметила, что Евросоюз не будет беспристрастным посредником в украинском конфликте и продолжит поддерживать Киев. По ее словам, Брюссель намерен продвигать на переговорах с Россией ряд принципиальных требований.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России и странам Европы так или иначе придется начать переговоры, поскольку обсуждение архитектуры безопасности без европейцев невозможно. Песков добавил, что глава государства Владимир Путин открыт к диалогу. Однако действия европейцев по-прежнему направлены на то, чтобы дальше давить на украинцев, чтобы те воевали и ни с кем не договаривались, добавил представитель Кремля.

