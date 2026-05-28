Захарова после слов Каллас о РФ вспомнила строчку «сам с собою я веду беседу»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила строчкой из знаменитой советской песни на заявление главы евродипломатии Каи Каллас о возможных требованиях к России. Сообщение опубликовано в Telegram-канале дипломата.

«Напомнило строчку «тихо сам с собою я веду беседу», — написала Захарова.

Эти слова звучали в песне «Травы, травы» (1975 год) композитора Владимира Шаинского и поэта Ивана Юшина.

28 мая Кая Каллас заявила, что ЕС хочет потребовать от России ограничений вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине. Она отметила, что Европа намерена требовать от Москвы таких же уступок, каких Москва требует от Киева.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России и странам Европы так или иначе придется начать переговоры, поскольку обсуждение архитектуры безопасности без европейцев невозможно. Песков добавил, что президент России Владимир Путин открыт к этим переговорам. Однако действия европейцев по-прежнему направлены на то, чтобы дальше давить на украинцев, чтобы те воевали и ни с кем не договаривались, заявил пресс-секретарь.

