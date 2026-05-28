Лавров одним словом назвал заявление Каллас об ограничении ВС РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «идиотскими» заявления из Евросоюза о намерении требовать ограничения численности ВС РФ в случае начала мирных переговоров с Россией. Его слова приводят «Известия».

«Слушайте, я идиотские заявления не обсуждаю», — сказал Лавров.

28 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз хочет потребовать от России ограничения вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине. ЕС должен требовать от России таких же уступок, как Москва требует от Украины, отметила Каллас.

Она также заявляла, что президент России Владимир Путин должен согласиться на безоговорочное прекращение огня, чтобы мирные переговоры по Украине состоялись. По ее словам, «прежде всего» необходимо прекратить конфликт. Россия должна остановить авиаудары и «согласиться на безоговорочное прекращение огня», утверждает Каллас.

Ранее в Германии назвали условие для начала переговоров России и Украины.