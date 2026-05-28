Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лавров одним словом назвал заявление Каллас об ограничении ВС РФ

Лавров назвал идиотским заявление Каллас о требовании сократить численность ВС РФ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «идиотскими» заявления из Евросоюза о намерении требовать ограничения численности ВС РФ в случае начала мирных переговоров с Россией. Его слова приводят «Известия».

«Слушайте, я идиотские заявления не обсуждаю», — сказал Лавров.

28 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз хочет потребовать от России ограничения вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине. ЕС должен требовать от России таких же уступок, как Москва требует от Украины, отметила Каллас.

Она также заявляла, что президент России Владимир Путин должен согласиться на безоговорочное прекращение огня, чтобы мирные переговоры по Украине состоялись. По ее словам, «прежде всего» необходимо прекратить конфликт. Россия должна остановить авиаудары и «согласиться на безоговорочное прекращение огня», утверждает Каллас.

Ранее в Германии назвали условие для начала переговоров России и Украины.

 
Теперь вы знаете
Все не кончено. Как поддержать ребенка, если он не поступил туда, куда хотел
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!