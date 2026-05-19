«Мы должны показать русским». Что в России ответили на угрозу Литвы уничтожить базы в Калининграде

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО при необходимости способно «сравнять с землей» российские военные объекты в Калининградской области. В Москве эти слова назвали «суицидальной паранойей», а также предложили «подлечить ракетами» власти прибалтийской республики. В то же время российская разведка заявила, что Украина готовится запускать дроны с территории Латвии. Как растет напряжение между Россией и странами Балтии и что об этом говорят в Москве — в материале «Газеты.Ru».

НАТО должно продемонстрировать России способность прорвать оборону Калининградской области, заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung Кястутис Будрис.

«Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», — отметил литовский министр.

Помощник президента Литвы Дейвидас Матуленис заявил, что после обвинений в адрес Вильнюса в предоставлении воздушного пространства для украинских беспилотников страна столкнулась с угрозой «очень серьезных провокаций» со стороны России.

«Ситуация обострилась достаточно серьезно. По нашей оценке, речь шла не просто о российской пропаганде. Все исходило из гораздо более глубоких источников, то есть от соответствующих российских структур», — заявил Матуленис.

В Москве ранее заявляли, что страны НАТО отрабатывают сценарии блокады Калининграда. В мае посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов говорил, что во время учений альянса моделируются действия по изоляции Калининградской области. А в апреле замглавы МИД Александр Грушко сообщал, что Объединенные экспедиционные силы под руководством Великобритании во время маневров отрабатывают сценарии морской блокады и возможного захвата региона.

В конце 2025 года президент Владимир Путин предупреждал о риске крупного конфликта в случае попытки блокады Калининградской области. Глава государства тогда заявил, что Москва рассчитывает не допустить такого развития событий, однако будет отвечать на угрозы.

Что говорят в России о заявлениях МИД Литвы

В Москве жестко отреагировали на заявление Будриса. Представитель МИД РФ Мария Захарова кратко охарактеризовала слова литовского министра: «Суицидальная паранойя».

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сказал, что «моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал».

По его словам, если бы политики стран Балтии были последовательны, то предлагали бы применять пятую статью НАТО против Украины из-за атак беспилотников .

С критикой в адрес литовских властей выступили и парламентарии. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что подобные заявления — «прямой призыв к войне с Россией».

«Паранойя косит ряды западных политиков, действующих политиков, находящихся на должностях. Их надо как-то лечить. Не ядерными зарядами, а подлечить их обычными зарядами, чтобы они понимали, что такие заявления — это прямой призыв к войне с Россией... Подлечить ее (Литву. — «Газета.Ru») ракетами», — отметил депутат.

Зампред комитета по международным и межрегиональным отношениям заксобрания Калининградской области Евгений Мишин назвал слова Будриса проявлением «истерики» на фоне экономических проблем Литвы.

«Они готовы бросить 70-80% средств своего внутреннего бюджета на расширение военного альянса. Это абсолютно бездумные действия со стороны этого соседнего государства», — заявил Мишин.

Россия видит угрозу в Латвии

На этом фоне Служба внешней разведки России выступила с утверждением, что Украина готовит удары по российским регионам с территории Латвии. По информации ведомства, командование ВСУ рассматривает запуск беспилотников из стран Балтии, чтобы сократить время их подлета к целям на территории России. В СВР утверждают, что Киев смог убедить латвийские власти согласиться на такую операцию, несмотря на риск ответных действий со стороны Москвы.

В российской разведке сообщили, что в Латвию уже прибыли украинские специалисты по управлению беспилотниками. По данным СВР, их разместили на базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».

В свою очередь власти балтийских республик не раз отвергали обвинения в предоставлении своей территории для атак на Россию. После заявления СВР президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что «Латвия не позволяет никому использовать свое воздушное пространство и территорию республики для нанесения ударов по РФ или любому другому государству».

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа говорил 13 мая, что страна не разрешит использовать свою территорию для операций против соседних государств.

«Любая попытка незаконно использовать воздушное пространство Литвы будет грубым нарушением суверенитета и основных норм международного права. Об этом были проинформированы как руководство воюющих государств Европы, так и союзники по НАТО», — подчеркивал Науседа.

В Минобороны Латвии подчеркнули, что Латвия, Литва и Эстония не участвуют в подготовке украинских атак по территории России и не предоставляют воздушный коридор для таких операций. В министерстве добавили, что Киеву оказывают только гуманитарную и военную помощь, а сообщения о воздушном коридоре являются ложными.

В последние недели над странами региона стали все чаще сбивать украинские беспилотники. В Латвии из-за инцидента с дронами начался политический кризис. Правительство подверглось критике из-за того, что беспилотники смогли беспрепятственно углубиться в воздушное пространство страны. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс ушел в отставку. Он объяснил свои действия желанием «защитить латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию». Через три дня в отставку ушла премьер-министр страны Эвика Силиня.

В Эстонии 19 мая впервые самостоятельно сбила украинский дальний беспилотник-камикадзе под Тарту. По данным властей республики, это был дрон, «направленный на российские цели».