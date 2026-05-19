В Латвии заверили, что их небо закрыто для дронов, летящих в Россию

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что воздушное пространство страны не будут использовать для ударов по территории РФ.
«Латвия не позволяет никому использовать свое воздушное пространство и территорию республики для нанесения ударов по РФ или любому другому государству», — написал политик на своей странице в Х.
До этого в Службе внешней разведки (СВР) РФ заявил, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. По данным ведомства, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Отмечается, что украинская сторона планирует запускать беспилотникии с территории прибалтийских государств для уменьшения времени подлета.
Несмотря на опасения Латвии «стать жертвой ответного удара Москвы», представители Киева убедили Ригу дать согласие на проведение операции, заявили в СВР.
Согласно информации СВР РФ, в Латвию уже направлены украинские дроноводы, их разместили на базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».
Ранее Латвия выразила протест России из-за инцидента с украинскими дронами.