В Латвии заверили, что их небо закрыто для дронов, летящих в Россию

Левитс: воздушное пространство Латвии не будут использовать для ударов по РФ

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что воздушное пространство страны не будут использовать для ударов по территории РФ.

«Латвия не позволяет никому использовать свое воздушное пространство и территорию республики для нанесения ударов по РФ или любому другому государству», — написал политик на своей странице в Х.

До этого в Службе внешней разведки (СВР) РФ заявил, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. По данным ведомства, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Отмечается, что украинская сторона планирует запускать беспилотникии с территории прибалтийских государств для уменьшения времени подлета.

Несмотря на опасения Латвии «стать жертвой ответного удара Москвы», представители Киева убедили Ригу дать согласие на проведение операции, заявили в СВР.

Согласно информации СВР РФ, в Латвию уже направлены украинские дроноводы, их разместили на базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».

Ранее Латвия выразила протест России из-за инцидента с украинскими дронами.