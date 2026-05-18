Глава МИД Литвы помечтал о захвате НАТО Калининграда

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о способности НАТО войти в Калининград
Глава МИД Литвы Кестутис Будрис считает, что НАТО должно «показать русским» способность сил альянса прорваться в Калининградскую область. Об этом он заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», — отметил министр.

В мае посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил, что НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. Также в апреле замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что сценарии морской блокады и захвата Калининградской области отрабатываются в ходе маневров Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) под руководством Великобритании.

Кроме того, в мае председатель комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов подчеркнул, что Россия применит неконвенциональное оружие при любых попытках Североатлантического альянса захватить Калининградскую область.

Ранее Будрис призвал Европу не выбирать переговорщика для диалога с Россией.

 
