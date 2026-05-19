В Литве испугались «провокаций» России на фоне пролетов украинских БПЛА

Литва якобы сталкивается с риском «очень серьезных провокаций» со стороны России после обвинений в том, что Таллин предоставил воздушное пространство для пролета украинских БПЛА. Об этом заявил помощник президента Литвы Дейвидас Матуленис, чьи слова приводит LRT.

Он отверг заявления о том, что Литва предоставляла свое воздушное пространство украинским дронам для ударов по России. В то же время он заметил, что на этом фоне «возможны очень серьезные провокации в наш адрес». При этом Матуленис не стал вдаваться в подробности, о чем идет речь.

«Я не хотел бы вдаваться в подробности, поскольку это не является общедоступной информацией, но ситуация обострилась достаточно серьезно. По нашей оценке, речь шла не просто о российской пропаганде. Все исходило из гораздо более глубоких источников, то есть от соответствующих российских структур», – заявил Матуленис.

14 мая президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что военные республики должны сбивать все беспилотники, которые вторгаются в воздушное пространство страны. Говоря о недавних случаях падения беспилотников в Финляндии и Латвии, политик сказал, что эти дроны сбились с курса. Также Науседа выступил против того, чтобы небо над его страной использовалось для пролета иностранных БПЛА.

Ранее в Литве не заметили недовольство вторгшийся украинский БПЛА.