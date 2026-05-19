Эстония впервые сбила украинский беспилотник

Эстония впервые сбила украинский дальний беспилотник-камикадзе под Тарту. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает Sputnik «Ближнее зарубежье».

По его словам, предположительно, это был дрон, «направленный на российские цели».

За несколько минут до обнаружения БПЛА на юге Эстонии объявили воздушную тревогу.

В марте Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины для атак на регионы России, в том числе на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным, дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти ПВО в российских регионах, отметил Mash.

17 мая стало известно, что на востоке Литвы разбился беспилотник, который, по предварительным данным, является украинским.

Ранее глава МИД Эстонии выступил против переговоров с Россией.

 
