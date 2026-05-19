«Подлечить ракетами»: в Госдуме дали ответ Литве на слова о захвате Калининграда

Заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса о нападении НАТО на Калининградскую область говорит об истерике и паранойе западных политиков, в первую очередь лидеров прибалтийских стран. Их надо «лечить» в том числе и военными средствами, к примеру, ракетами. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
 
«Паранойя косит ряды западных политиков, действующих политиков, находящихся на должностях. Их надо как-то лечить. Не ядерными зарядами, а подлечить их обычными зарядами, чтобы они понимали, что такие заявления – это прямой призыв к войне с Россией... Подлечить ее [Литву] ракетами», — сказал парламентарий.
 
Колесник также указал, что подобные заявления со стороны Литвы говорят об истерике европейских лидеров, в связи с чем им стоит обратиться к психиатрам.
 
«Это уже какая-то параноидальная идея. Я не психиатр, но, видимо, тут все-таки надо, чтобы психиатры дали оценку всем этим действиям, всем этим словам», — считает депутат.
 
Он напомнил, что вооружения в Калининградской области достаточно для того, чтобы защитить регион не только от Литвы, но и от НАТО в целом. При этом, по словам Колесник, Литва «уйдет в небытие» первой в случае эскалации вооруженной агрессии против региона.

18 мая министр иностранных дел Литвы дал интервью для швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung. В ходе беседы с журналистами он заявил, что Североатлантический альянс должен «показать русским» свою способность прорваться в Калининградскую область. Также дипломат предупредил, что НАТО имеет необходимые средства, чтобы «сравнять с землей» базы противовоздушной обороны и ракетные комплексы России.
 

 

 

Ранее в Калининграде назвали истерикой слова Будриса о нападении.

 
