Захарова отреагировала на слова главы МИД Литвы о нападении на Калининград

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала идею министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о нападении НАТО на Калининград «суицидальной паранойей». Ее слова приводит РИА Новости.

«Суицидальная паранойя»,— прокомментировала Захарова.

18 мая министр иностранных дел Литвы дал интервью для швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung. В ходе беседы с журналистами он заявил, что Североатлантический альянс должен «показать русским» свою способность прорваться в Калининградскую область. Также дипломат предупредил, что НАТО имеет необходимые средства, чтобы «сравнять с землей» базы противовоздушной обороны и ракетные комплексы России.

После этого зампред комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку заксобрания Калининградской области Евгений Мишин заявил, что призыв Будриса является истерикой и абсолютно бездумным действием представителя страны, которая переживает глубокий экономический кризис.

Ранее в Госдуме пригрозили НАТО неконвенциональным оружием при любых попытках захватить Калининградскую область.