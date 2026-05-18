В Калининграде отреагировали на призыв Литвы к НАТО напасть на регион

Призыв главы МИД Литвы Кястутиса Будриса к НАТО напасть на Калининград является истерикой и абсолютно бездумным действием представителя страны, которая переживает глубокий экономический кризис. Об этом заявил ТАСС зампред комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку заксобрания Калининградской области Евгений Мишин.

«То государство фактически находится в истерике... Они готовы бросить 70-80% средств своего внутреннего бюджета на расширение военного альянса. Это абсолютно бездумные действия со стороны этого соседнего государства», — сказал Мишин.

Он подчеркнул, что Россия «в состоянии постоять за себя», а литовским политикам, по его мнению, следует сосредоточиться на внутренних экономических проблемах и не допускать призывов к эскалации вокруг Калининградской области.

В числе проблем Литвы Мишин отметил обеднение населения, отток молодежи в другие страны Евросоюза, а также «развал на фоне истерии».

18 мая Будрис заявил, что НАТО должно «показать русским» способность сил альянса прорваться в Калининградскую область и «сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы».

В мае посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил, что НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области.

Ранее в Госдуме пригрозили НАТО неконвенциональным оружием при любых попытках захватить Калининградскую область.