Медведев назвал «русофобским лаем» призыв главы МИД Литвы атаковать Калининград

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о том, что Европе не следует вступать в прямые переговоры с российской стороной, и призыв главы внешнеполитического ведомства Литвы Кестутиса Будриса атаковать Калининградскую область. Политик опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.

Медведев назвал Цахкну и Будриса «недоумками, в очередной раз отметившимися в заливистом русофобском лае».

«Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал», — отметил зампредседателя СБ РФ.

По его словам, если бы политики в странах Балтии были умнее, они бы предложили применить против запускающей беспилотники Украины пятую статью Договора о НАТО. Эта инициатива была бы по-настоящему смелой, резюмировал Медведев.

17 мая глава МИД Эстонии заявил, что Европе не стоит начинать прямые переговоры с РФ. Дипломат призвал отложить возобновление диалога с Москвой до тех пор, пока Киев не добьется успеха на фронте.

На следующий день министр иностранных дел Литвы указал на необходимость «показать русским» способность НАТО прорваться в Калининградскую область.

Ранее Будриса сочли безумцем из-за призыва напасть на Калининград.