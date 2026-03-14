Европейские лидеры призвали запретить въезд в ЕС участникам СВО

Мерц и еще семь европейских лидеров требуют запретить въезд в ЕС бойцам СВО
Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры еще семи стран-членов Европейского союза потребовали изучить возможность запрета на въезд в Шенгенскую зону участников специальной военной операции России на Украине (СВО). Об этом сообщает агентство DPA.

Отмечается, что в письме председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште политики обратили внимание, что возможное пребывание участников СВО в ЕС якобы представляет собой существенные риски для внутренней безопасности.

Европейские лидеры призвали фон дер Ляйен и Кошту уделить политическое внимание на самом высоком уровне и потребовали согласованной европейской реакции. Они предложили обсудить данный вопрос уже на следующем саммите Евросоюза 19 марта.

Документ подписали, помимо Мерца, лидеры Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции, Эстонии.

11 марта министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович сообщил, что участникам СВО запретят въезд в балтийскую страну.

Ранее в Финляндии захотели запретить россиянам покупку квартир.

 
