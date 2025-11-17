На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан рассказал, является ли он «троянским конем» Путина

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал грубым и примитивным, когда его именуют «троянским конем» России и президента Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью главе и совладельцу немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиасу Депфнеру.

Отвечая на вопрос журналиста о частых обвинениях Орбана в пророссийской позиции и о том, что венгры ненавидят русских «более интеллигентно», чем остальные европейцы, премьер подчеркнул, что ни к кому не испытывает ненависти. По его словам, у Венгрии имеется значительный опыт взаимодействия с Россией. Орбан отметил, что за последние 150 лет произошли несколько войн между русскими и венграми.

Глава правительства подчеркнул, что венгерский народ «знает русских и знает, что русские останутся», а не исчезнут из европейской политики. Для Будапешта очевидны три центра силы — Германия, Россия и Турция. Именно от этих стран зависит безопасность Венгрии. Поэтому Будапешту необходимо найти хорошее решение по всем трем направлениям.

Орбан назвал наивными и примитивными разговоры о «троянском коне». Они, по его мнению, заменяют серьезные аргументы для обсуждения войны.

16 ноября премьер-министр Венгрии назвал «смехотворными» заявления о том, что Россия может напасть на Евросоюз.

Ранее в Совфеде оценили слова Орбана о скором завершении конфликта на Украине.

