Лавров высказался о гарантиях безопасности Вашингтона и Киева

Лавров: РФ не знает, о каких гарантиях безопасности договаривались США и Украина

Россия не знает, о каких гарантиях безопасности договаривались США и Украина. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«Не знаем, о каких гарантиях они договаривались, но, судя по всему, о гарантиях тому самому режиму украинскому, который проводит русофобскую, неонацистскую политику», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона будет смотреть не на «публичные игры», а на «реальные соглашения.

«Не будем ориентироваться на те самые публичные игры, которые вас так возбуждают», — добавил министр.

28 января государственный секретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса сообщил, что Россия еще не дала свое согласие на предоставление возможных гарантий безопасности Украине со стороны Запада. Он отметил, что любые гарантии безопасности вступят в силу только после урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Украина отказалась принимать «бессмысленные» гарантии безопасности Запада.