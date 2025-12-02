На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия выступила против размещения войск НАТО на Украине

Песков: РФ против желания Украины размещать на своей территории войска НАТО
Россия выступает против желания Украины вступить в НАТО и размещать на своей территории войска альянса. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге с индийскими СМИ.

По словам представителя Кремля, Россия выступает против членства Украины в НАТО, поскольку это может представлять опасность нее.

Песков добавил, что есть много вопросов, которые предстоит решить в ходе мирных переговоров.

30 ноября во Флориде прошли переговоры США и Украины. Украинскую делегацию возглавил экс-министр обороны Рустем Умеров, который в связи с масштабным коррупционным скандалом сменил на этой позиции экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака. По данным СМИ, на встрече активно обсуждались вопросы территорий, членство Украины в НАТО и судьба российских активов, замороженных западными странами. Делегация Киева в очередной раз заявила, что территориальный вопрос может решаться лишь по текущей линии соприкосновения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме заявили, что переговоры США и Украины во Флориде были очень хорошими.

Переговоры о мире на Украине
