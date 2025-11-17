В Раде заявили о падении рейтинга Зеленского на 40%

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал за последнюю неделю на 40% и сейчас составляет менее 20%. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на результаты закрытых социологических исследований, проведенных сразу после коррупционного скандала с «пленками Миндича», пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«У Зеленского в социсследованиях, что я видел, рейтинг ниже 20%... За неделю обвалился процентов на 40, это точно», — сказал политик.

По словам депутата, в настоящее время рейтинг недоверия Зеленскому существенно больше, чем рейтинг доверия.

12 ноября украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) страны сообщило, что Зеленский может быть замешан в коррупционном скандале в энергетической сфере, связанном с бизнесменом Тимуром Миндичем. По информации издания, украинский лидер появляется на пленках по делу Миндича, которого также называют «кошельком» президента.

О возможной причастности Зеленского и чиновников из его окружения к скандалу, который расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), также заявил колумнист американского агентства Bloomberg Марк Чемпион. По его словам, НАБУ и САП собрали 1000 часов прослушанных разговоров. В связи с этим автор статьи допустил, что можно ожидать новых разоблачений по этому громкому делу.

Ранее в Раде потребовали проверить Зеленского на госизмену.