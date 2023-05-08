«Убивали и будем убивать»: Буданов прокомментировал свою причастность к смерти Дугиной

Пока Украине не победит, Киев убивал и будет убивать русских по всему миру. Такое заявление сделал глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в ответ на вопрос Yahoo News о причастности к убийству политолога Дарьи Дугиной. Читатели издания после опубликования интервью раскритиковали Буданова. В МИД России заявили, что он подтвердил спонсирование Вашингтоном терроризма.

Киев продолжит нападать на русских по всему миру, заявил глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News.

Журналисты попросили Буданова оценить заявления о том, что спецслужбы США признали украинские власти причастными к теракту, в котором погибла дочь российского писателя и философа Александра Дугина Дарья.

«Все, что я прокомментирую по этому вопросу, это то, что мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», – пообещал Буданов. Но он не стал ни подтверждать, ни опровергать свою причастность к организации этого преступления.

Вслед за этим читатели Yahoo News раскритиковали главу ГУР Украины.

«Извините, но казни и убийства по этническому признаку – это не что иное, как преступления против человечности и геноцид», – заявил один из комментаторов. Другой читатель издания напомнил, что «наполеоновские и гитлеровские войска говорили то же самое, и посмотрите, что с ними произошло».

В МИД России считают, что Буданов, пообещав «убивать россиян», подтвердил, что США финансируют терроризм. Такое мнение выразила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм», – написала она в своем Telegram-канале.

21 апреля Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца главу военной разведки Украины (ГУР МОУ) Кирилла Буданова. Время ареста следует отсчитывать с момента его экстрадиции на территорию РФ.

Его обвиняют по ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные операции со взрывчатыми веществами).

ФСБ и СКР считают, что Буданов был организатором взрыва на Крымском мосту. Кроме того, российские правоохранители считают Украину причастной к убийствам Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушению на Захара Прилепина и ряду других преступлений.

Ранее ФСБ сообщила, что в Крыму готовились покушения на главу республики Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. По версии следствия, члены агентурной сети главного управления военной разведки Украины были завербованы замглавы офиса украинского президента Романом Машовцом.

Отмечается, что Машовец является офицером действующего резерва военной разведки Украины. В ФСБ подчеркнули, что он тесно связан с начальником ГУР МОУ Кириллом Будановым.

Вечером 20 августа прошлого года на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья взорвался автомобиль. В нем была политолог Дарья Дугина. Она погибла. ФСБ установила, что убийство спланировали украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк.

2 апреля 2023 года военкор Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) выступал на своем творческом вечере в Санкт-Петербурге. Одна из слушательниц подарила ему статуэтку, которая после взорвалась рядом с военкором. Татарский погиб, пострадали 40 человек, в том числе — трое детей.

Дарья Трепова, фигурантка дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор, заявила в Мосгорсуде, что «безумно сожалеет о произошедшем и молится о здоровье пострадавших». Обвиняемая останется в СИЗО до 2 июня.

Покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая. Его автомобиль был взорван в Нижегородской области. Водитель Прилепина погиб на месте, самого общественного деятеля госпитализировали, провели операцию.