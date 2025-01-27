«Под вопросом само существование Украины». Что доложила разведка депутатам Рады

На Украине разгорелся политический скандал, связанный с выступлением в Верховной раде руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова*. На закрытой встрече с депутатами он якобы заявил, что мирные переговоры о прекращении конфликта с Россией нужно начать до лета 2025 года, иначе возникнет угроза самому существованию украинского государства. В ГУР эту информацию опровергли, но из комментариев ряда депутатов Рады следует, что выступление все-таки было. В России отнеслись к этому спокойно: в Госдуме отметили, что слова Буданова лишний раз свидетельствуют о неудачах Киева на фронте.

27 января издание «Украинская правда» опубликовало статью, в которой рассказывалось о закрытой встрече руководителей парламентских фракций Верховной рады с представителями военного командования Украины. Один из ее участников на условиях анонимности рассказал изданию о выступлении руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«...Больше всего запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит:

«Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины...» — говорилось в публикации.

После того, как цитата широко разошлась по украинским СМИ, Главное управление разведки Украины выступило с официальным опровержением.

«Призываем всех представителей медиа не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут извращать в своих интересах, используя для этого журналистов», — говорилось в заявлении.

На эту тему высказались и депутаты Верховной рады. Например, депутат Олег Дунда подтвердил данные «Украинской правды» о выступлении, но не согласился с трактовкой сказанных слов, указав, что заявление Буданова «вырвано из контекста, не понимая, при каких условиях это было сказано и для чего».

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отметил, что глава ГУР Украины сказал лишь «если ничего не изменить, фронт может сыпаться и будут проблемы». При этом издание «Страна.ua» выразило сомнение в том, что Гончаренко мог присутствовать на обсуждаемой встрече, так как в ней принимали участие руководители парламента и фракций Рады — а он к их числу не относится.

Совсем недавно схожие с высказываниями Буданова мысли высказывал народный депутат Украины Анатолий Бурмич. В эфире украинского телевидения он заявил, что опрошенные солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины хотят, чтобы боевые действия были прекращены в первой половине 2025 года из-за проблем в армии.

«Если что-то не будет устраивать Россию — все будет ... идти дальше. Хватит у нас ресурсов или нет? Я бы не хотел озвучивать ответ, у нас была встреча с военными, нам сказали: «Желательно войну закончить в первой половине года». Это связано с ресурсами, с вооружением, с помощью партнеров. Так намекнули, не вникая», — заявил Бурмич.

Что говорят в России

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Ленте.ру» заявил, что в своем выступлении Кирилл Буданов мог иметь в виду последствия неудач на поле боя и риск попыток госпереворота на Украине.

«Очевидно, что он как человек, возглавляющий разведку, очень хорошо осведомлен о внутреннем состоянии Вооруженных сил Украины и может предполагать разные варианты развития событий, — сказал политик. — Мы видим, что происходит после событий в Великой Новоселке, в Курахово, где осталось не так много времени для ВСУ, видим неудачи в Курской области».

По его словам, неудачи на фронте и недавние громкие уголовные дела со снятием командующих ВСУ могут привести к попыткам госпереворота на Украине.

«Могут быть и внешние воздействия, также способные серьезно поменять позиции Киева, позиции руководства страны. Могут отыграться и на президенте Украины Владимире Зеленском, которого посчитают ненужным западные партнеры», — допустил Чепа.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в беседе с RT объяснил, что в основе появляющихся все чаще утверждений о катастрофе украинской государственности лежит несколько причин.

Первая из них связана с далеко не лучшим для Киева положением на фронте, вторая — с ограниченностью людских ресурсов и военной техники, третья — с энергетическим кризисом, который ждет Украину уже в ближайшем будущем. Четвертая касается перемен в международной конъюнктуре и позиции Соединенных Штатов относительно конфликта.

«Понятно, что для Украины — это смерти подобно, так же как понимание того, что Европа без Соединенных Штатов не сможет, а скорее всего и не захочет оказать адекватную поддержку», — сказал Шаповалов.