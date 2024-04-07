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Глава ГУР Украины заявил, что Крымский мост хорошо защищен

Буданов: Крымский мост хорошо защищен, поэтому Киев не может его уничтожить

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Крымский мост хорошо защищен, но минобороны Украины работает над этим. С таким заявлением выступил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), сообщает РИА Новости.

Немецкий журналист в интервью задал вопрос главе разведывательного ведомства, почему Крымский мост до сих пор стоит, если он является одной из целей Киева.

«Мост [Крымский] хорошо защищен, но все работают над этой проблемой», – ответил Буданов.

До этого Буданов заявил, что ждет наступления Россия в конце весны или в начале лета 2024 года. Кроме того, он поделился, что ВСУ нуждается в дополнительных артиллерийских орудиях и снарядах для их различных типов.

26 марта глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что Кирилл Буданов, как и руководители остальных спецслужб Украины, является законной целью для российской армии.

Ранее Мария Захарова высмеяла слова главы ГУР Украины Буданова.

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