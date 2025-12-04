В Кремле удивились решению Моди встретить у трапа Путина

Решение премьер-министра Индии Нарендры Моди встретить у трапа прилетевшего в Нью-Дели президента РФ Владимира Путина было неожиданным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Сам приехал премьер-министр Моди встречать Путина. Это было решение, которое было принято внезапно, мы о нем не знали», — сказал он.

4 декабря Моди прибыл с кортежем на авиабазу индийских ВВС Палам, чтобы лично встретить Путина. До этого в правительстве Индии рассказали, что готовность премьера встретить российского главу — редкий жест.

По словам журналистов, Нью-Дели тщательно готовился к визиту Путина. Город украсили флагами РФ и Индии, ранним утром по главным улицам Нью-Дели проехали поливальные машины. Кроме того, на центральных улицах в столице Индии развесили плакаты с фотографиями Путина и Моди. Они сопровождаются надписями на русском языке и хинди.

Официальный визит Путина в Индию запланирован на 4-5 декабря. Глава государства должен встретиться с президентом Индии Дроупади Мурму и Нарендрой Моди. Ожидается, что стороны подпишут ряд межведомственных и коммерческих документов.

Ранее в Британии оценили значение визита Путина в Индию.