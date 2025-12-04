Моди опубликовал пост на русском языке

Моди заявил, что рад приветствовать Путина в Индии, и назвал его своим другом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети X заявил, что рад приветствовать президента России Владимира Путина, и назвал его своим другом.

«Рад приветствовать своего друга президента Путина в Индии. С нетерпением жду нашего взаимодействия позднее сегодня вечером и завтра», — написал премьер Индии на русском языке.

Моди также подчеркнул, что отношения между Россией и Индией проверены временем и приносят значительную пользу народам обеих стран.

4 декабря Моди прибыл с кортежем на авиабазу индийских ВВС Палам, чтобы лично встретить Путина. До этого в правительстве Индии рассказали, что готовность премьера встретить российского главу — редкий жест.

По словам журналистов, Нью-Дели тщательно готовился к визиту Путина. Город украсили флагами РФ и Индии, ранним утром по главным улицам Нью-Дели проехали поливальные машины. Кроме того, на центральных улицах в столице Индии развесили плакаты с фотографиями Путина и Моди. Они сопровождаются надписями на русском языке и хинди.

Официальный визит Путина в Индию запланирован на 4-5 декабря. Глава государства должен встретиться с президентом Индии Дроупади Мурму и Нарендрой Моди. Ожидается, что стороны подпишут ряд межведомственных и коммерческих документов.

Ранее к приезду Путина в Нью-Дели сформировали пятислойную систему безопасности.