Катар пригрозил ЕС прекращением поставок природного газа. Он поставил Европе экологическое условие

Катар может прекратить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, если Евросоюз не смягчит экологическую директиву CSDDD и не откажется от крупных штрафов для ее нарушителей. Об этом заявил катарский министр энергетики Саад Шерида аль-Кааби на открытии международной конференции нефтегазовой отрасли ADIPEC в Абу-Даби. В общем объеме поставок СПГ в Европу Катар занимает 12–14%, а его запасы газа оцениваются как третьи в мире после России и Ирана.

В случае если Евросоюз хочет сохранить поставки СПГ из Катара, ему необходимо смягчить или отменить ряд экологических стандартов. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шерида аль-Кааби на нефтегазовой конференции ADIPEC (Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference).

«Если Европа на самом деле не рассмотрит, как они могут смягчить или отменить CSDDD, а по-прежнему будет взимать штраф в размере 5% от общего мирового оборота в сфере энергетики, мы не будем поставлять СПГ в Европу, это точно», — сказал министр.

Помимо этого, Аль-Кааби отметил, что государство в ближайшее время не сможет достичь одного из важных требований CSDDD — нулевых выбросов углеводородов в атмосферу.

Это предупреждение уже не первое: в конце июля Катар направлял в Брюссель письмо с предупреждением о риске сокращения поставок СПГ из-за введения в действие директивы CSDDD. В документе указывалось, что без смягчения требований власти страны могут рассмотреть «альтернативные рынки сбыта» СПГ.

Что такое CSDDD

CSDDD переводится как «Директива о должной осмотрительности в отношении корпоративной устойчивости». Документ был принят Европейским парламентом 13 июня 2024 года, в течение двух лет все страны ЕС должны включить его положения в свое национальное законодательство. Предполагается, что директива поможет выявлять ущерб для окружающей среды и прав человека, повышать экологическую ответственность компаний и улучшать условия труда по всей цепочке поставок.

После ее вступления в силу европейские регуляторы будут проверять операции не только самих компаний-поставщиков, но и их дочерних структур, а также поставщиков и партнеров на соответствие требованиям воздействия на социальную и экологическую сферы. Требования будут распространяться на компании, зарегистрированные в ЕС или на поставщиков, чей годовой оборот в странах Евросоюза превышает €450 млн. За невыполнение требований директивы ЕС на компанию могут быть наложены штрафы в размере до 5% от мирового годового оборота. Речь идет о поставках не только сырья или топлива, но и промышленных товаров с высокой степенью обработки.

Мнение экспертов

В случае прекращения поставок сжиженного природного газа из Катара в Европу цены на СПГ быстро взлетят, а ЕС может столкнуться с дефицитом топлива во время отопительного сезона. Об этом в разговоре с ИА Регнум заявил независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. Он отметил, что Евросоюз «почему-то считает», что может диктовать на своем газовом рынке условия продавцу топлива. Однако это неверно.

«Эта ситуация закончилась в 2022 году, когда они решили отказаться от российского газа. Несмотря на то, что Россия контролировала немалую часть газового рынка Евросоюза, в тот момент все-таки это был рынок покупателя. Тогда покупатель имел больше инструментов, чем продавец. Как только «Газпром» ушел, это все закончилось, и теперь это рынок продавца», — рассказал Демидов.

Схожего мнения придерживается эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В комментарии для NEWS.RU он отметил, что в случае прекращения поставок сжиженного природного газа из Катара Евросоюз столкнется с колоссальным дефицитом газа и резким ростом цен.

«Конечно, Катар сопротивляется неадекватным требованиям одного из покупателей, но не монопольного. Поэтому он давит на ЕС и подключил США. Я думаю, что в итоге ему удастся получить какую-нибудь долгосрочную отсрочку от введения этих требований, чтобы все сохранили лицо: Европа вроде как не изменит закон, а, с другой стороны, даст отсрочку поставщикам, таким как Катар и США», — сказал он.