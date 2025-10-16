Россию атаковали более 50 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1331-й

На Украине действует более 120 кол-центров, курируемых СБУ и ВСУ и нацеленных на вовлечение подростков и пенсионеров в России в терроризм, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
В Туапсинском районе Краснодарского края сохраняется угроза атаки безэкипажных катеров, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.
Великобритания через провокации дирижирует линией Брюсселя по срыву урегулирования на Украине, заявил глава ФСБ Александр Бортников.
⚡️Британская разведка стояла за операцией СБУ «Паутина», заявил директор ФСБ Александр Бортников.
❗️Россия с применением БПЛА и ракет атаковала газодобывающие объекты в Полтавской области Украины, заявил ДТЭК в Telegram-канале.
«В результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена», — говорится в сообщении.
Польша не присоединилась к инициативе PURL, которая предусматривает закупку странами НАТО американского оружия для Украины, заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в комментарии Business Insider.
Страна участвует в других форматах поддержки Киева, подчеркнул он.
Россия располагает информацией о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий против газопровода «Турецкий поток», сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
🔴Порядка 20 стран — членов НАТО готовы поддержать схему закупок американского оружия для Украины, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.
«Существуют ожидания справедливого распределения бремени, и те, кто еще не взял на себя обязательств, должны это сделать», — цитирует его Politico.
В Белопольской общине Сумской области на севере Украины поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Олег Григоров в своем Telegram-канале.
Украинская делегация провела «ключевую встречу» с госсекретарем США Марко Рубио, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram-канале.
По его словам, стороны обсудили детали подготовки предстоящей встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, а также говорили о шагах, которые «могут заставить Россию» прекратить боевые действия.
⚡️Дональд Трамп работает над «фондом победы» на Украине, который будет финансироваться за счет новых пошлин США в отношении Китая, пишет газета The Telegraph.
Танкисты 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны РФ.
В селе Красный Октябрь Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по автомобилю, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Американские подрядчики будут заниматься управлением ракет Tomahawk в случае их поставок Украине, пишет Financial Times со ссылкой на источник.
«Это устранит необходимость в масштабной подготовке украинских военных и позволит США сохранить контроль над нацеливанием и другими вопросами», — говорится в публикации.
🔴Владимир Зеленский начнет свой рабочий визит в Вашингтон с ряда закрытых встреч, которые «могут определить дальнейшую траекторию оборонного и энергетического сотрудничества между Киевом и США», пишет «РБК-Украина».
«В программе: встречи с оборонными гигантами США, энергетический блок переговоров, выступление в Конгрессе и политические консультации, подготовка к переговорам с [Дональдом] Трампом», — пишет издание.
В Туапсинском районе Краснодарского края объявлена беспилотная опасность, работает система ПВО, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.
Ночью на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Взрывы произошли в Чернигове, Кировограде, Полтаве и Изюме, сообщает телеканал «Общественное».
❗️В Волгоградской области украинские беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами», — отметил он.
В Воронежской области несколько населенных пунктов оказались обесточены из-за ночной атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.
🔴 Над регионами России ночью сбили 51 беспилотник ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Над Саратовской областью уничтожили 12 БПЛА, над Волгоградской — 11, над Ростовской — восемь, над Крымом — шесть, над Брянской и Воронежской областями — по четыре, над Белгородской — три, над Курской — один, над Черным и Азовским морями — по одному.