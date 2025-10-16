Россию атаковали более 50 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1331-й

8:06

🔴Владимир Зеленский начнет свой рабочий визит в Вашингтон с ряда закрытых встреч, которые «могут определить дальнейшую траекторию оборонного и энергетического сотрудничества между Киевом и США», пишет «РБК-Украина».

«В программе: встречи с оборонными гигантами США, энергетический блок переговоров, выступление в Конгрессе и политические консультации, подготовка к переговорам с [Дональдом] Трампом», — пишет издание.