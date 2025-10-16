На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Россию атаковали более 50 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1331-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1331-й день
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости
Над регионами России ночью уничтожили 51 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ. В Волгоградской области из-за налета БПЛА произошел пожар на территории подстанции, в Воронежской области оказались обесточены несколько населенных пунктов. Ночью на территории Украины объявлялась воздушная тревога — взрывы произошли в Чернигове, Кировограде, Полтаве и Изюме. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:26

В Харькове произошел взрыв, пишет «РБК-Украина». Подробности не приводятся.

9:11

На Украине действует более 120 кол-центров, курируемых СБУ и ВСУ и нацеленных на вовлечение подростков и пенсионеров в России в терроризм, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

9:09

В Туапсинском районе Краснодарского края сохраняется угроза атаки безэкипажных катеров, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

9:08

Великобритания через провокации дирижирует линией Брюсселя по срыву урегулирования на Украине, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

9:04

⚡️Британская разведка стояла за операцией СБУ «Паутина», заявил директор ФСБ Александр Бортников.

9:03

❗️Россия с применением БПЛА и ракет атаковала газодобывающие объекты в Полтавской области Украины, заявил ДТЭК в Telegram-канале.

«В результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена», — говорится в сообщении.

8:59

Польша не присоединилась к инициативе PURL, которая предусматривает закупку странами НАТО американского оружия для Украины, заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в комментарии Business Insider.

Страна участвует в других форматах поддержки Киева, подчеркнул он.

8:58

Россия располагает информацией о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий против газопровода «Турецкий поток», сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

8:57

🔴Порядка 20 стран — членов НАТО готовы поддержать схему закупок американского оружия для Украины, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

«Существуют ожидания справедливого распределения бремени, и те, кто еще не взял на себя обязательств, должны это сделать», — цитирует его Politico.

8:50

В Белопольской общине Сумской области на севере Украины поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Олег Григоров в своем Telegram-канале.

8:43

Украинская делегация провела «ключевую встречу» с госсекретарем США Марко Рубио, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram-канале.

По его словам, стороны обсудили детали подготовки предстоящей встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, а также говорили о шагах, которые «могут заставить Россию» прекратить боевые действия.

8:29

⚡️Дональд Трамп работает над «фондом победы» на Украине, который будет финансироваться за счет новых пошлин США в отношении Китая, пишет газета The Telegraph.

8:19

Танкисты 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны РФ.

8:14

В селе Красный Октябрь Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по автомобилю, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:10

Американские подрядчики будут заниматься управлением ракет Tomahawk в случае их поставок Украине, пишет Financial Times со ссылкой на источник.

«Это устранит необходимость в масштабной подготовке украинских военных и позволит США сохранить контроль над нацеливанием и другими вопросами», — говорится в публикации.

8:06

🔴Владимир Зеленский начнет свой рабочий визит в Вашингтон с ряда закрытых встреч, которые «могут определить дальнейшую траекторию оборонного и энергетического сотрудничества между Киевом и США», пишет «РБК-Украина».

«В программе: встречи с оборонными гигантами США, энергетический блок переговоров, выступление в Конгрессе и политические консультации, подготовка к переговорам с [Дональдом] Трампом», — пишет издание.

8:05

В Туапсинском районе Краснодарского края объявлена беспилотная опасность, работает система ПВО, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

8:04

Ночью на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Взрывы произошли в Чернигове, Кировограде, Полтаве и Изюме, сообщает телеканал «Общественное».

8:03

❗️В Волгоградской области украинские беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами», — отметил он.

8:02

В Воронежской области несколько населенных пунктов оказались обесточены из-за ночной атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.

8:01

🔴 Над регионами России ночью сбили 51 беспилотник ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Над Саратовской областью уничтожили 12 БПЛА, над Волгоградской — 11, над Ростовской — восемь, над Крымом — шесть, над Брянской и Воронежской областями — по четыре, над Белгородской — три, над Курской — один, над Черным и Азовским морями — по одному.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1331-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Украина готовит наступление. Трамп сообщил, что обсудит его с Зеленским на этой неделе
Трамп обсудит с Зеленским предстоящее наступление Украины
МИД Индии ответил на слова Трампа о прекращении покупки нефти у России
Пассажирами опрокинувшегося в Приамурье автобуса были иностранцы
Алена Апина объяснила свою пропажу из соцсетей
ДТП из 15 машин парализовало движение в Москве
Российская девушка-боец исключена из UFC после трех поражений
В МВД опровергли информацию об ограничении выезда мужчин призывного возраста
Новости и материалы
В ФСБ озвучили возможные последствия столкновения России и Европы
На Западе назвали неожиданную причину разворота Трампа к Украине
В Европе призывают готовиться к противостоянию с Россией
Умер ветеран, пожавший руку Путину на параде Победы
В Улан-Удэ пациентка лишилась части легкого из-за ошибки врача
В посольстве РФ в Сингапуре рассказали о задержанном россиянине
В ФСБ заявили о готовящихся диверсиях на «Турецком потоке»
Директор ФСБ раскрыл роль стран НАТО в дестабилизации мировой обстановки
Глава МИД Польши призвал не бояться передать Tomahawk Украине
Сотрудница салона связи передавала мошенникам данные клиентов
ВСУ стали применять новый вид БПЛА в Днепропетровской области
В Японии ответили на призыв США отказаться от энергоносителей из РФ
Сикорский обвинил Россию в «неразумной эскалации» против Запада
Юрий Лоза заявил, что женщины оккупировали все виды спорта
«Нет такой поддержки»: российский футболист сравнил игру в США и России
Банк ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях
Женщина-пастор изнасиловала школьницу и попала под суд
В Ереване арестовали главу Арагацотнской епархии армянской церкви
Все новости
Россияне назвали порог зарплатной бедности
СМИ: совет судей России утвердил отставку председателя Виктора Момотова
Суд разрешил забирать авто у пьяных водителей, независимо от их положения
За склонение к аборту хотят штрафовать на сотни тысяч рублей
Дмитрий Самойлов
На чем ездить с учетом нового утильсбора
Россия обновляет миграционную стратегию: Путин подписал концепцию до 2030 года
Путин утвердил концепцию миграционной политики России на ближайшие годы
От Моники Беллуччи до Ларисы Гузеевой: 13 звездных красавиц родом из деревни
«У нее нет политической позиции»: в Петербурге певицу задержали за исполнение песен иноагентов
В Петербурге полиция задержала уличную певицу за исполнение песен иноагентов
16 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 16 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Там сидят умные люди»: Лавров заявил, что Россия не хочет портить отношения с США
Лавров: Европа хочет сделать украинский конфликт войной Трампа
«Воевать еще три года»: Запад призвали готовиться к затяжному конфликту на Украине
Глава МИД Польши Сикорский заявил, что Украина планирует воевать еще три года
15 лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо. Путь от «Титаника» до «Оскара»
Лучшие роли Леонардо Ди Каприо, сделавшие его звездой мирового кинематографа
Убили и продали на органы. Уроженка Минска погибла, попав в рабство в Мьянме
В Мьянме 27-летняя белоруска попала в рабство и не вернулась
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами