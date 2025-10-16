«Россия давно проиграла бы»: Буданов обвинил КНДР в неудачах ВСУ

Военнослужащий ВС КНДР при освобождении населенного пункта в Суджанском районе Курской области, апрель 2025 года

Буданов: Украина вернула бы территории, если бы КНДР не поддержала Россию

Глава украинской разведки Кирилл Буданов обвинил северокорейских военных в неудачах армии Украины на фронте. КНДР помогла российским Вооруженным силам освободить Курскую область, а затем отправила туда саперов и военных строителей для восстановления региона. Лидер Северной Кореи Ким Чен пообещал и в дальнейшем «мощно поддерживать» Россию.

Буданов связал поражения ВСУ с КНДР

Начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов обвинил Корейскую Народную Демократическую Республику (КНДР) в неудачах украинской армии в зоне боевых действий. Он считает, что без поддержки союзника Россия «давно проиграла бы» в конфликте с Украиной.

«Украина с помощью партнеров вернула бы все оккупированные территории, если бы не поддержка Кремля союзниками Москвы, прежде всего КНДР», — сказал Буданов на брифинге.

По его словам, некоторые страны «нечестно себя ведут» и вопреки введенным международным санкциям позволяют России получать оружие, боеприпасы, «критические важные элементы» и разрешают своим граждан пополнять ряды российской армии.

Глава украинской разведки считает, что Россия «не планировала настолько длительный конфликт» и «не ожидала такой сильной международной поддержки Украины». Он также поблагодарил зарубежных партнеров за помощь Украине и предостерег Евросоюз и НАТО от «усиления гибридной войны со стороны РФ».

14 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с военным штабом «фактическое» включение Северной Кореи в украинский конфликт. На заседании также обсуждались отношения России «с некоторыми другими странами, которые вкладывают средства в его затягивание».

Пленение «бойца КНДР» из Тувы

В январе Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что украинские военные взяли в плен в Курской области двух солдат КНДР. По его словам, пленных доставили в Киев, чтобы их допросила Служба безопасности Украины (СБУ). Он рассказал, что поручил обеспечить доступ журналистов к этим военным, поскольку «мир должен знать, что происходит».

Президент Украины опубликовал также фотографии пленных. На одном из фото был запечатлен выданный в Туве военный билет на имя Аранчина Антонина Аясовича . В графе «место рождения» было указано, что мужчина рожден в тувинском городе Туран в 1998 году. Это вызвало в российских СМИ сомнения в том, что боец приехал из КНДР.

КНДР сама предложила вступить в бой с ВСУ

28 апреля 2025 года КНДР официально признала, что северокорейские военные участвовали в операции по освобождению Курской области от украинской армии. Глава КНДР Ким Чен Ын объяснил, что сложившаяся военно-политическая обстановка подпадает под действие статьи 4 двустороннего договора о стратегическом партнерстве, что стало основанием для решения о направлении войск, писал ЦТАК. В тот же день президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейских бойцов за оказанную помощь, отметив высокий уровень их подготовки.

В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает реагировать на поступающие из Пхеньяна предложения об участии северокорейских солдат на других направлениях в зоне российской специальной военной операции (СВО). Он уточнил, что автором инициатив является Ким Чен Ын.

«Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве», — сказал министр в ходе визита в Пхеньян.

Он добавил, что Северная Корея сама предложила России оказать военную помощь в освобождении Курской области, и у Москвы не было причин отказываться от «этого искреннего проявления солидарности».

Численность и потери КНДР в Курской области

Национальная разведывательная служба Южной Кореи в апреле 2025 года утверждала, что всего на стороне России сражались 15 тысяч северокорейских солдат, писал Reuters. По данным южнокорейской разведки, потери КНДР составили около 4,7 тыс. человек убитыми и ранеными . В том числе порядка 600 солдат Северной Кореи могли погибнуть под Курском, сообщалось в материале.

В июне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что Ким Чен Ын распорядился отправить в Курскую область пять тысяч строителей и тысячу саперов.

2 июля военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале заявил, что «братья-корейцы увеличивают свой боевой контингент в СВО в три раза».

Ким Чен Ын пообещал мощно поддерживать Россию

В сентябре Ким Чен Ын заявил, что благодаря участию бойцов северокорейских подразделений в освобождении Курской области «массовый героизм стал господствовать во всем обществе, среди юношей и молодежи беспрецедентно поднялся порыв записываться в армию».

11 октября лидер КНДР на встрече с зампредседателем Совбеза Дмитрием Медведевым заявил, что позиция Пхеньяна по украинскому вопросу остается «ясной и последовательной».

«Мы в соответствии с духом договора, который заключен между двумя странами, будем всегда мощно поддерживать позицию правительства и народа России, которые устремлены устранить первопричины украинского кризиса, а также защитить суверенитет, интересы безопасности, а также территориальную целостность», — процитировало северокорейского главу РИА Новости.