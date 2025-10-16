Боевые пловцы и «Паутина»: глава ФСБ рассказал об атаках Великобритании на Россию

Спецслужбы Великобритании при участии боевых пловцов и украинских диверсантов готовят атаки на критически важную инфраструктуру России, включая газопровод «Турецкий поток». Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. Бортников также обвинил спецслужбы Великобритании в прямом участии в боевых действиях против РФ и ударах по российским аэродромам.

Спецслужбы Великобритании намерены атаковать критически важную инфраструктуру РФ с применением боевых пловцов. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

Он заявил, что британский спецназ SAS прямо принимает участие в боевых действиях против России, и совместно с МИ-6 планирует атаки украинских диверсантов в приграничные регионы РФ.

«По имеющимся у нас достоверным данным, именно под патронажем спецслужб Британии осуществляются акции терроризма и диверсии на территории Российской Федерации», — подчеркнул Бортников.

Директор ФСБ добавил, что Великобритания настаивает на скорейшей подготовке Европы к вооруженному противостоянию с РФ, создавая при этом коалицию для отправки войск на Украину и продвигая тему создания там «бесполетной зоны».

Турецкий поток

По словам Бортникова, ФСБ располагает сведениями о подготовке спецслужбами Великобритании совместно с Украиной атак на газопровод «Турецкий поток».

«Кроме того, инструкторы SAS и МИ-6 спланировали серию ударов беспилотниками по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США», — приводит его слова РИА Новости.

Газопровод «Турецкий поток», проходящий по дну Черного моря, с 2025 года стал единственным способом доставки российского газа в Европу. Его мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа в год, который поступает в Турцию и страны Юго-Восточной Европы.

Атака на аэродромы

Кроме того, заявил Бортников, британские спецслужбы причастны к атакам на российские аэродромы летом этого года.

« Под непосредственным кураторством британской разведки прямо накануне переговоров украинской и российской делегации в Стамбуле была проведена операция СБУ «Паутина» . Англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском «авторстве» диверсии», — рассказал глава ФСБ.

1 июня украинские войска провели масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав аэродромы в пяти регионах РФ. Целями стали объекты в Мурманской, Иркутской, Амурской, Рязанской и Ивановской областях.

В ходе операции Киев использовал 117 дронов, которые были скрытно доставлены на российскую территорию и размещены в замаскированных мобильных укрытиях. Исполнители атаки активировали БПЛА дистанционно и нанесли удары по аэродромам, на которых находились стратегические бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Морские провокации

Ранее в СВР уже предупреждали о намерениях Великобритании провести диверсии в отношении российских судов, перевозящих потребителям нефть.

В августе спецслужба распространила заявление, в котором говорилось, что Великобритании в этом будет содействовать Украина.

«Предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству. Это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия <...> речь может идти о задержании любых «подозрительных» судов в международных водах и их конвоировании в пор­ты государств НАТО», — говорится в заявлении.

Таким образом, по данным спецслужбы, Лондон собирается добиться принятия Вашингтоном жестких вторичных санкций против покупателей российских энергоресурсов.

«Исполнение обоих терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам. Их ожидаемо грязная работа и неспособность заметать следы рассматриваются британцами как гарантия собственной безнаказанности. Международное следствие возложит ответственность за катастрофу либо на Россию, либо — в худшем случае на Украину по аналогии с подрывом «Северных потоков», — добавили в спецслужбе.