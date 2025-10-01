На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Над Россией сбили 20 украинских БПЛА. Военная операция, день 1316-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1316-й день
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости
Над регионами России ночью сбили 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Дональд Трамп связал украинский конфликт с выводом американских войск из Афганистана при Джо Байдене. Президент Финляндии Александр Стубб считает, что позиция главы Белого дома по Украине ужесточилась. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:45

В Берлине появились листовки, призывающие жителей столицы воевать на Украине, сообщает газета Berliner Zeitung.

9:30

В Киев приехала сестра британского короля Карла III принцесса Анна. Она встретилась с Владимиром Зеленским для обсуждения поддержки Украины, пишет RT.

9:12

Канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поругались из-за Украины, пишет Bloomberg.

«В августе фон дер Ляйен заявила, что Европа разрабатывает «точные» планы по размещению войск на Украине в рамках послевоенных сил безопасности. Мерц быстро поправил ее. Такого плана не существовало, «по крайней мере, в Германии», — сказал Мерц. И это даже не входило в ее обязанности, добавил он: «Европейский союз не несет ответственности за это», — говорится в публикации.

9:00

Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Восток» уничтожил пункт временной дислокации и личный состав ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.

8:52

Российские войска взяли под полный огневой контроль логистику ВСУ вокруг Северска в ДНР, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

8:37

Взрывы произошли в Киевской области, сообщает украинское издание «Страна.ua».

8:35

🔴Американские ведомства, начиная с 2022 года, направили свыше $164 млн из пакетов помощи Украине на меры по санкциям и экспортному контролю в отношении России, пишет РИА Новости со ссылкой на отчет Счетной палаты США (GAO).

8:32

Росавиация: в аэропорту Оренбурга ввели ограничения на взлет и посадку самолетов.

8:21

На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

8:19

В Киеве произошли взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».

8:10

ВСУ третьи сутки подряд не обстреливали территорию ДНР, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

8:08

❗ВС России в сентябре 2025 года взяли под контроль 19 населенных пунктов в зоне СВО, подсчитало РИА Новости.

8:07

Польша не собирается выполнять требования Владимира Зеленского и поднимать вопрос закрытия Балтийского моря из-за якобы «теневого флота» Москвы, заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью радиостанции Zet.

8:03

В подходе Дональда Трампа по украинскому урегулированию произошли изменения, заявил президент Финляндии Александр Стубб в беседе с Politico.

«Увидев, что пряник редко работает с россиянами, [Трамп] перешел к кнуту... Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут», — сказал он.

8:02

Украинский конфликт спровоцировал вывод американских войск из Афганистана при президентстве Джо Байдена, заявил действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

«У нас было ужасное шоу в Афганистане, и я думаю, что именно поэтому [Владимир] Путин сделал это. Он увидел это ужасное шоу, устроенное Байденом и его командой некомпетентных людей», — отметил он.

8:01

🔴Средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами России 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Над Белгородской и Ростовской областями сбили по восемь БПЛА, над Саратовской — три, над Воронежской — один.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1316-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Главное — не паниковать»: каким российским регионам грозят перебои с бензином
ИнфоТЭК назвал четыре региона России, которым грозят перебои с бензином
В США начался правительственный шатдаун
Состояние богатейших россиян выросло почти на $20 млрд с начала года
В США объяснили, почему Украина не сможет воспользоваться ракетами Tomahawk
Трамп подпишет сразу несколько указов на фоне шатдауна в США
Захарова рекомендовала Навроцкому, советующемуся с духом, обратиться в церковь
Подозреваемый в нападении на начальницу в банке в Москве заявил об издевательствах коллег
Новости и материалы
В РФ предложили выдавать самокатчикам права категории «М» по упрощенной схеме
Путин поздравил российских бойцов с Днем сухопутных войск
Сестра британского короля Карла III встретилась с Зеленским в Киеве
ФНС ищет Моргенштерна из-за крупного долга перед государством
Овечкин рассказал о своем самочувствии
В Мюнхене после взрыва в доме обнаружили несколько горящих автомобилей
Пожарные локализовали возгорание на НПЗ в Ярославле
Samsung представила дешевый Galaxy M07 с поддержкой Android 21
Белый дом заявил о готовности Трампа к встрече с Ким Чен Ыном
Американка с ребенком в руках победила в турнире Mortal Kombat
Захарова обвинила власти Молдавии в «диктаторском» подходе к оппозиции
Звезду «Брата» экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем
В Энергодаре временно прекратили подачу воды из-за поломки оборудования
ИИ помог спасти более тысячи потерявшихся домашних животных в Подмосковье
Мощный взрыв Toyota Camry рядом с краснодарцами попал на видео
Российская армия подошла вплотную к Северску в ДНР
Телефонные мошенники стали чаще атаковать пожилых россиян
Кабмин готовит меры поддержки для устранения дефицита бензина в России
Все новости
Дуров рассказал о попытке давления на него перед выборами президента в Молдавии
В Госдуме предложили отправлять деньги умерших россиян на благотворительность
Московский военный округ раскрыл план осенней призывной кампании
Польша не собирается закрывать Балтийское море по требованию Зеленского
«Увидев, что пряник редко работает с русскими, он перешел к кнуту». Президент Финляндии рассказал о перемене Трампа
Президент Финляндии: Трамп в отношении РФ по Украине перешел от пряника к кнуту
СМИ узнали о перебросе американских «охотников за подлодками» к границе России
​​От Эдит Пиаф до безногой дрессировщицы: лучшие роли Марион Котийяр
Huawei Watch GT 6. Рекордная автономность без ущерба для функционала
Huawei довела автономность умных часов до трех недель
1 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 1 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Большой гений, большая любовь. Вдова Григория Чухрая умерла, пережив мужа на 24 года
Вдова режиссера Григория Чухрая Ираида умерла в возрасте 105 лет
«Она нам слегка угрожала»: Трамп объяснил, зачем отправил к берегам России атомные подлодки
Трамп приказал перенаправить две атомные подлодки из-за слов Медведева
«Рыдал в полицейской машине». В Москве сотрудник банка зарезал начальницу посреди рабочего дня
В Москве сотрудник банка убил начальницу ножом, его задержали
Что такое тильт и как выйти из этого состояния
Тильт: объясняем, что значит это слово в молодежном сленге и откуда оно взялось
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами