В Берлине появились листовки, призывающие жителей столицы воевать на Украине, сообщает газета Berliner Zeitung.
В Киев приехала сестра британского короля Карла III принцесса Анна. Она встретилась с Владимиром Зеленским для обсуждения поддержки Украины, пишет RT.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поругались из-за Украины, пишет Bloomberg.
«В августе фон дер Ляйен заявила, что Европа разрабатывает «точные» планы по размещению войск на Украине в рамках послевоенных сил безопасности. Мерц быстро поправил ее. Такого плана не существовало, «по крайней мере, в Германии», — сказал Мерц. И это даже не входило в ее обязанности, добавил он: «Европейский союз не несет ответственности за это», — говорится в публикации.
Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Восток» уничтожил пункт временной дислокации и личный состав ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
Российские войска взяли под полный огневой контроль логистику ВСУ вокруг Северска в ДНР, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
🔴Американские ведомства, начиная с 2022 года, направили свыше $164 млн из пакетов помощи Украине на меры по санкциям и экспортному контролю в отношении России, пишет РИА Новости со ссылкой на отчет Счетной палаты США (GAO).
На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
ВСУ третьи сутки подряд не обстреливали территорию ДНР, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
❗ВС России в сентябре 2025 года взяли под контроль 19 населенных пунктов в зоне СВО, подсчитало РИА Новости.
Польша не собирается выполнять требования Владимира Зеленского и поднимать вопрос закрытия Балтийского моря из-за якобы «теневого флота» Москвы, заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью радиостанции Zet.
В подходе Дональда Трампа по украинскому урегулированию произошли изменения, заявил президент Финляндии Александр Стубб в беседе с Politico.
«Увидев, что пряник редко работает с россиянами, [Трамп] перешел к кнуту... Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут», — сказал он.
Украинский конфликт спровоцировал вывод американских войск из Афганистана при президентстве Джо Байдена, заявил действующий глава Белого дома Дональд Трамп.
«У нас было ужасное шоу в Афганистане, и я думаю, что именно поэтому [Владимир] Путин сделал это. Он увидел это ужасное шоу, устроенное Байденом и его командой некомпетентных людей», — отметил он.
🔴Средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами России 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Белгородской и Ростовской областями сбили по восемь БПЛА, над Саратовской — три, над Воронежской — один.