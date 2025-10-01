«Не хватило полутора метров до убежища»: экс-мэр Новой Каховки погиб после атаки БПЛА

Бывший мэр Новой Каховки, глава Совета депутатов городского округа Владимир Леонтьев погиб в результате удара украинского дрона. Беспилотник атаковал его в спину — мужчине не хватило всего полутора метров, чтобы скрыться в убежище. Он попал в больницу с серьезными травмами и там скончался. Посол МИД РФ Родион Мирошник предположил, что за чиновником следили и удар нанесли целенаправленно по нему. Ранее на Леонтьева неоднократно покушались.

Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев погиб в результате атаки дрона, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины атаковали Новую Каховку утром 1 октября, один из дронов попал в здание совета городского округа, заявил Сальдо. В результате пострадали две пенсионерки и Леонтьев, последнего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он умер.

«С великой скорбью сообщаю, что Владимир Павлович Леонтьев скончался в больнице от полученных ранений. Врачи боролись до последнего, но спасти его не удалось», — написал губернатор области, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе главы региона, Леонтьев не успел забежать в убежище, FPV-дрон атаковал его в спину. В результате он получил минно-взрывную травму и сильные повреждения спины.

«Леонтьев был ранен охотившимся за ним FPV-дроном. Депутату не хватило всего полутора метров, чтоб скрыться в убежище», — рассказали в пресс-службе.

Судя по кадрам с места происшествия, серьезно пострадал фасад здания совета городского округа, крыльцо, а также припаркованный рядом автомобиль. Камеры видеонаблюдения записали, как Леонтьев проходит рядом с машиной, поднимается на крыльцо, а в это время раздается сильнейший взрыв. После этого женщины начали кричать, чтобы вызвали скорую. Украинское издание «Страна.ua» предположило, что припаркованный автомобиль принадлежит Леонтьеву, и якобы именно в него и целился дрон.

Также под удар попал жилой сектор, повреждения получил многоквартирный дом. Там никто не пострадал.

Покушения на Леонтьева

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник предположил, что за Леонтьевым следили, а удар нанесли целенаправленно. По его словам, украинская сторона многократно покушалась на жизнь депутата.

«Леонтьев был заслуженным человеком и многократно с украинской стороны подвергался покушениям на свою жизнь. Украине не давало покоя, что этот человек активно противодействовал всем попыткам Украины создать невыносимые условия для жизни земляков и выдавить их из этой территории», — сказал Мирошник.

Еще в мае 2023 года сам Леонтьев, занимавший тогда пост главы администрации Новокаховского городского, рассказал, что ВСУ нанесли два ракетных удара по городу с целью его убийства. По его словам, Киев получил недостоверную информацию о месте его проживания и выпустил ракеты, а уже через пять минут после атаки начали появляться сообщения о его гибели.

«Выпущено две ракеты, а они стоят тьму денег, для того, чтобы кого-то убить конкретно. Но во-первых, это никак не ассоциируется со словом гуманизм, во-вторых, это удел слабых, удел трусов, негодяев и подонков. Вот такие они есть. Это не первый случай», — говорил тогда Леонтьев.

В августе того же года ВСУ атаковали офис штаба «Единой России» в Новой Каховке. По данным РИА Новости, это произошло на следующий день после выступления там Леонтьева.

Кто такой Владимир Леонтьев

Политик родился в Ростовской области. Он учился в Ленинградском суворовском военном училище и в Донецком высшем военно-политическом училище инженерных войск и войск связи, а также получил профессию бухгалтера в качестве второго высшего. Леонтьев занимался бизнесом.

В 1999 году он переехал в Новую Каховку, чтобы стать финансовым директором компании «Чумак», позднее он занял пост заместителя гендиректора предприятия. В апреле 2022 года Леонтьева избрали мэром города. Он организовал гуманитарную помощь для жителей, помогая им с продуктами и вещами первой необходимости.

В 2023 году Леонтьева выбрали главой Совета депутатов. Поскольку он долгое время был бухгалтером, Леонтьев активно работал над формированием бюджета города. Он стремился максимально сбалансировать его. В феврале 2023 года российский лидер Владимир Путин вручил ему орден Мужества.