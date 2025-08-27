Российские пранкеры Вован и Лексус побеседовали с бывшим постпредом США при ООН и бывшим главой USAID Самантой Пауэр. Темой обсуждения стало американское финансирование, которое при администрации Байдена выделялось для становления власти президента Майи Санду. Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что эти деньги пошли «на уничтожение независимости Молдовы». При Трампе поток денег из США иссяк, однако сегодня в Кишинев прибыли лидеры Франции, Германии и Польши, пообещавшие молдавской коллеге выделение средств «для проведения проевропейских реформ».

Упраздненное ныне Американское агентство по международному развитию (USAID) потратило десятки миллионов долларов на поддержку президента Молдавии Майи Санду. Об этом стало известно из беседы, которую провели с экс-главой организации Самантой Пауэр российские пранкеры Вован и Лексус. Отрывок из беседы публикует RT.

В разговоре Саманта Пауэр рассказала, что много раз бывала в Молдавии, после чего USAID решило сделать в страну «беспрецедентные инвестиции» — «ради Украины и, конечно же, ради Молдавии».

«Это был светлый момент демократии с президентом Санду, выпускницей «Школы Кеннеди» и настоящим реформатором»,

— сказала экс-глава USAID.

Пауэр подтвердила, что средства были предназначены для борьбы с «российским влиянием».

«Мы инвестировали, мы увеличили ресурсы. Я сейчас не помню цифры, но так называемые «Дополнительные средства для Украины» всегда составляли десятки миллионов долларов, в том числе и для Молдавии», — сказала она.

По ее словам, эти средства «были направлены в Молдавию вдолгую, на больший срок, чем на Украине», поскольку «это такая маленькая страна». Но «все эти потоки денег были прекращены, когда к власти пришел Трамп». После чего вложенные инвестиции оказались под угрозой срыва.

Пауэр отметила, что ей хотелось бы, чтобы она сама и президент США Джо Байден «все еще были у власти, на своем посту и имели возможность что-то с этим сделать». Из контекста следует, что ранее поставленные перед USAID задачи теперь придется решать Евросоюзу.

«Макрон и ему подобные люди очень важны. Фон дер Ляйен очень важна. Пока Трамп не вмешивается в дела Молдавии, Европа становится гораздо важнее», — сказала Саманта Пауэр.

Пригласили в Евросоюз

Сегодня в Кишинев на празднование Дня независимости Молдавии прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Лидеры Франции, Германии и Польши в среду направили Молдавии открытое приглашение вступить в ЕС, призвав страну отвернуться от кремлевской пропаганды и принять «европейские ценности», — сообщило издание Politico.

Во время пресс-конференции в Кишиневе Макрон и Туск заявили, что «будущее Молдавии — в составе блока из 27 стран, а не в сфере влияния Москвы».

Макрон также заявил, что Европейский союз не является Советским Союзом, поскольку «никому не угрожает и уважает суверенитет всех».

«Редкий визит и поддержка со стороны трех самых влиятельных лидеров Европы призваны повысить шансы проевропейского президента Молдавии Майи Санду на выборах в парламент, которые состоятся 28 сентября», — отмечает Politico.

На ближайшие два года для «проведения проевропейских реформ» Европейский союз выделит стране €1,9 млрд. Первый транш в размере €270 млн был выплачен в июле, о чем сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Не знаю, что страшнее»

На публикацию пранка Вована и Лексуса откликнулась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Даже не знаю, что страшнее: слушать это или смотреть. Бывший Постпред США при ООН, которая устраивала экскурсию по Организации Объединенных Наций «пусси-узницам», а затем стала руководителем Американского агентства по вмешательству во внутренние дела суверенных государств — USAID Саманта Пауэр делится воспоминаниями о том, сколько денег закачивала в уничтожение независимости Молдовы. Переживает, взойдут ли посаженные ею цветы зла», — написала Захарова.

Говоря про «пусси-узниц», Захарова имела в виду события 2014 года, когда постпред США при ООН Саманта Пауэр встречалась с участницами российской группы Pussy Riot, известными по проведению «панк-молебна» в храме Христа Спасителя в Москве. За эту акцию участницы группы были осуждены по статье «Хулиганство» и провели два года в колонии общего режима.