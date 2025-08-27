Упраздненное ныне Американское агентство по международному развитию (USAID) потратило десятки миллионов долларов на поддержку президента Молдавии Майи Санду. Об этом стало известно из беседы, которую провели с экс-главой организации Самантой Пауэр российские пранкеры Вован и Лексус. Отрывок из беседы публикует RT.
В разговоре Саманта Пауэр рассказала, что много раз бывала в Молдавии, после чего USAID решило сделать в страну «беспрецедентные инвестиции» — «ради Украины и, конечно же, ради Молдавии».
«Это был светлый момент демократии с президентом Санду, выпускницей «Школы Кеннеди» и настоящим реформатором»,
— сказала экс-глава USAID.
Пауэр подтвердила, что средства были предназначены для борьбы с «российским влиянием».
«Мы инвестировали, мы увеличили ресурсы. Я сейчас не помню цифры, но так называемые «Дополнительные средства для Украины» всегда составляли десятки миллионов долларов, в том числе и для Молдавии», — сказала она.
По ее словам, эти средства «были направлены в Молдавию вдолгую, на больший срок, чем на Украине», поскольку «это такая маленькая страна». Но «все эти потоки денег были прекращены, когда к власти пришел Трамп». После чего вложенные инвестиции оказались под угрозой срыва.
Пауэр отметила, что ей хотелось бы, чтобы она сама и президент США Джо Байден «все еще были у власти, на своем посту и имели возможность что-то с этим сделать». Из контекста следует, что ранее поставленные перед USAID задачи теперь придется решать Евросоюзу.
«Макрон и ему подобные люди очень важны. Фон дер Ляйен очень важна. Пока Трамп не вмешивается в дела Молдавии, Европа становится гораздо важнее», — сказала Саманта Пауэр.
Пригласили в Евросоюз
Сегодня в Кишинев на празднование Дня независимости Молдавии прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Лидеры Франции, Германии и Польши в среду направили Молдавии открытое приглашение вступить в ЕС, призвав страну отвернуться от кремлевской пропаганды и принять «европейские ценности», — сообщило издание Politico.
Во время пресс-конференции в Кишиневе Макрон и Туск заявили, что «будущее Молдавии — в составе блока из 27 стран, а не в сфере влияния Москвы».
Макрон также заявил, что Европейский союз не является Советским Союзом, поскольку «никому не угрожает и уважает суверенитет всех».
«Редкий визит и поддержка со стороны трех самых влиятельных лидеров Европы призваны повысить шансы проевропейского президента Молдавии Майи Санду на выборах в парламент, которые состоятся 28 сентября», — отмечает Politico.
На ближайшие два года для «проведения проевропейских реформ» Европейский союз выделит стране €1,9 млрд. Первый транш в размере €270 млн был выплачен в июле, о чем сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Не знаю, что страшнее»
На публикацию пранка Вована и Лексуса откликнулась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Даже не знаю, что страшнее: слушать это или смотреть. Бывший Постпред США при ООН, которая устраивала экскурсию по Организации Объединенных Наций «пусси-узницам», а затем стала руководителем Американского агентства по вмешательству во внутренние дела суверенных государств — USAID Саманта Пауэр делится воспоминаниями о том, сколько денег закачивала в уничтожение независимости Молдовы. Переживает, взойдут ли посаженные ею цветы зла», — написала Захарова.
Говоря про «пусси-узниц», Захарова имела в виду события 2014 года, когда постпред США при ООН Саманта Пауэр встречалась с участницами российской группы Pussy Riot, известными по проведению «панк-молебна» в храме Христа Спасителя в Москве. За эту акцию участницы группы были осуждены по статье «Хулиганство» и провели два года в колонии общего режима.