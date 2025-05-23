«Расчет на глупость». Как Кая Каллас «позорит» Евросоюз

23 мая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попала в нелепую ситуацию: перед журналистами в Сербии она не смогла назвать все ветви власти ЕС, за что подверглась критике. Кроме того, бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу уличил Каллас в лицемерии из-за слов о давлении на Россию. Кто такая Кая Каллас, какова ее роль в европейской политике и могут ли ее снять с должности за некомпетентность — в материале «Газеты.Ru».

На пресс-конференции в Сербии глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попала в неловкую ситуацию, так как не сумела назвать три ветви власти в ЕС. Вначале Каллас назвала исполнительную власть «руководящей», потом не смогла выговорить слово «законодательная».

Политик извинилась за свою ошибку и объяснила несвязную речь «очень долгой неделей».

Кто такая Кая Каллас Кая Каллас родилась 18 июня 1977 года в столице Эстонии Таллине. Ее отец, Сийм Каллас, был известным эстонским политиком. Каллас окончила юридический факультет Тартуского университета в 1999 году, получив степень бакалавра в области права.



После учебы она сосредоточилась на юридической практике. В начале 2000-х будущий политик работала за границей и до 2010 года активно участвовала в управлении и консультировании юридических, энергетических и консалтинговых компаний.



В 2010 году Каллас присоединилась к либеральной Партии реформ, которую основал ее отец в 1994 году. В 2011 году ее избрали депутатом в эстонский парламент. С 2014 по 2018 годы Каллас работала в Европейском парламенте.



В 2018 году Каллас возглавила Партию реформ, а в январе 2021 года была выдвинута на пост главы правительства Эстонии и на этой должности возглавляла три кабинета министров.



1 декабря 2024 года Каллас официально приступила к исполнению обязанностей главы европейской дипломатии, сменив на этом посту испанца Жозепа Борреля.

Ворох претензий

Бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в материале для журнала The American Conservative написал, что слова главы евродипломатии о давлении на Россию демонстрируют ее наглость и лицемерие.

«Кая Каллас, которая выдает себя за министра иностранных дел Евросоюза, — сама наглость. К сожалению, ее другие качества, такие как лицемерие, менее привлекательны», — говорится в статье.

Бэндоу также отметил, что Каллас давно критиковала «прямой подход» президента США Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину.

Сама Каллас в интервью Tagesspiegel объясняла свое критическое отношение к России тем, что когда она родилась, родная для нее Эстония была «оккупирована СССР», и только после распада союза эстонцы «внезапно стали свободны».

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Служба внешней разведки России сообщала, что Белый дом игнорирует главу евродипломатии из-за ее «бестактности» и публичной критики американского президента Дональда Трампа. После неудачной встречи президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме 28 февраля Каллас заявила, что «свободному миру» нужен новый лидер.

«На Западе хорошо известно, что в Вашингтоне такие смелые заключения запоминают надолго. И вот уже Госдепартамент просто игнорирует бестактную дипломатку. Это существенно затрудняет Брюсселю налаживание диалога с главным союзником», — говорилось в сообщении СВР.

Служба внешней разведки также утверждала, что Каллас отстранили от подготовки стратегических планов Евросоюза в области обороны. Согласно данным СВР, в Брюсселе «очевидно», что Каллас «не в состоянии учитывать нюансы позиций стран и может строить только упрощенные схемы, которые зачастую лишены всякого смысла», в связи с чем ее почти открыто обвиняют в «чрезмерной активности, склонности к спонтанным и несогласованным инициативам».

«Недовольство председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вылилось в то, что главу евродипломатии отстранили от подготовки документов стратегического планирования в области оборонной политики ЕС», — говорится в сообщении пресс-службы СВР.

На прошлой неделе в социальной сети Х депутат Европарламента из Германии Мартин Зоннеборн опубликовал видео, в котором он высмеивает главу европейской дипломатии за ее некомпетентность. С трибуны Европарламента он заявил, что получит больше знаний, беседуя со своим хомячком.

«О дипломатии и внешней политике вы знаете столько же, сколько о хирургии головного мозга. Я мог бы получить больше знаний из разговора со своим хомячком о черных дырах в карликовых галактиках... Я только что ознакомился с вашей автобиографией. 432 страницы ни о чем», — сказал Зоннеборн.

Обвинения в связи с Россией

На прошлой неделе Каллас выразила обеспокоенность тем, что европейские компании продолжают проявлять заинтересованность в ведении бизнеса на территории России. Однако в 2023 году она сама оказалась в центре похожего скандала.

Тогда стало известно, что логистическая компания Stark Logistics, которой частично владел муж Каллас Арво Халлик, продолжала перевозить грузы в Россию после начала спецоперации. Только в 2022 году Каллас лично инвестировала €350 тыс. в эту компанию.

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История вызвала общественный резонанс, многие политики призвали Каллас покинуть пост премьер-министра, который она тогда занимала. Президент Эстонии Алар Карис публично упрекнул премьера в том, что она позволила поставить «под вопрос авторитет эстонского государства».

Сама Каллас охарактеризовала произошедшее как «охоту на ведьм» со стороны политических оппонентов. Она подчеркнула, что ее муж Арво Халлик не является публичной фигурой и она не несет ответственности за его деловую активность.

При этом Кая Каллас — активный сторонник максимально жесткой политики ЕС в отношении России. Она призывала ограничить выдачу шенгенских виз россиянам, утверждая, что «посещение Европы — привилегия, а не одно из прав человека».

Непрофессионализм всей команды

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Каллас очевидно «профессионально слабо подготовленный человек». Так он прокомментировал «Газете.Ru» ситуацию, когда политик не сумела назвать три ветви власти в ЕС.

«Каллас — профессионально слабо подготовленный человек, подверженный эмоциям. Я убежден, что в текущей нелегкой геополитической ситуации она совершенно не тот человек, который должен быть главой евродипломатии, поэтому Евросоюз попытается отделаться от нее и заменить», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что «своим непрофессионализмом» Каллас ставит весь Евросоюз в неловкое положение.

«Подобные непрофессиональные действия Каллас ставят весь Евросоюз в очень неловкое положение. Сразу же задаешься вопросом: «Может, там таких большинство? Просто они умеют маскироваться». Так что с Каллас вопрос предрешен. Видимо, ее умение думать тоже не соответствует стандартам, которые на таком посту можно предъявить человеку», — заключил Карасин.

Политолог Сергей Маркелов сказал «Газете.Ru», что нынешняя брюссельская команда — это заранее «не про компетенции, а про репутационные назначения».

«Сегодняшняя команда Евросоюза не про компетенции, и пример Каи Каллос это отлично демонстрирует. Прибалтийские республики — это попросту нахлебники, поэтому в благодарность они решили занять ярую антироссийскую позицию. В Брюсселе за это прибалтам дали утешительные должности, в этот же пакет попала и Каллас. Все назначения в Евросоюзе исключительно идеологические и к профессионализму не имеют никакого отношения», — сказал политолог.

Он считает, что от Каллас не требуется «быть умным и профессиональным политиком», ее задача — «делать дерзкие выпады в сторону России».

«Конечно, это негативно влияет в целом на репутацию Евросоюза, но в самом Брюсселе это прекрасно осознают и намеренно выбирают такой стиль политики. По факту же ЕС руководят два-три человека из стран-авангардов. Они и принимают все важные решения, а такие, как Каллас, нужны только с расчетом говорить глупости», — отметил Маркелов.

Внутренний кризис Евросоюза

Если посмотреть на процессы, происходящие в Евросоюзе, то очевиден внутренний кризис, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

«Последние годы над Евросоюзом навис очевидный политический кризис. Во многих странах проблемы с властью, выборами, многие правительства становятся непопулярными. Назначение на должность главы европейской дипломатии Каи Каллас является одним из проявлений общего кризиса», — сказал политолог.

Он считает, что главная проблема главы евродипломатии в том, что она, «как и многие политики Эстонии, просто свихнулась на русофобии».

«Саму Каллас подвинули на высокую должность в ЕС как раз в тот момент, когда все объединение находится на пике русофобии. Идеологический радикализм в Европе достиг какой-то уже ступени неадекватности, и Каллас очень хорошо вписалась в эти реалии», — пояснил Марков.

Политолог считает, что чрезмерный радикализм Каллас иногда выходит за рамки разумного, и Россия может использовать это, чтобы максимально дискредитировать русофобию.

«У Каллас хватает глупости делать самые одиозные заявления, и мы должны использовать это максимально. Можно прямо говорить о наличии хаоса в Евросоюзе, говорить, что никакой дипломатии там нет и в помине. Глупость Каи Каллас нужно максимально использовать как ресурс для дискредитации русофобии», — заключил Марков.