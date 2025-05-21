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В СВР заявили о недовольстве Брюсселя из-за критики Каллас в адрес Трампа

СВР: заявления Каллас затрудняют Брюсселю налаживание диалога с Вашингтоном
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти США игнорируют главу евродипломатии ЕС Каю Каллас из-за ее «бестактности» и публичной критики американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В СВР напомнили, как после перепалки президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме 28 февраля Каллас заявила, что «свободному миру» нужен новый лидер, и призвала европейцев «принять этот вызов».

По словам российских разведчиков, Евросоюз «повергли в шок» эти «смелые заключения» Каллас. В СВР подчеркнули, что США запомнят их надолго.

«На Западе хорошо известно, что в Вашингтоне такие смелые заключения запоминают надолго. И вот уже Госдепартамент просто игнорирует бестактную дипломатку. Это существенно затрудняет Брюсселю налаживание диалога с главным союзником», — говорится в сообщении СВР.

20 мая Каллас заявила, что Евросоюз усилит давление на Трампа, чтобы Вашингтон ввел против России новые санкции. Она отметила, что это необходимо сделать, поскольку беседа главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным не привела к прекращению огня, как ожидали в Европе и на Украине.

По ее словам, США не выполнили условия сделки, когда договаривались с ЕС принять решительные меры, если Россия не согласится на перемирие, как это сделала Украина более 60 дней назад.

Ранее журналист уличил Каллас во лжи о санкциях США против России.

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