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Каллас попала в неловкую ситуацию в Сербии

Каллас не смогла перечислить ветви власти в ЕС и сослалась на усталость
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Kenzo Tribouillard/AP

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попала в неловкую ситуацию на пресс-конференции в Сербии, не сумев назвать три ветви власти в ЕС. Об этом пишут «Известия».

Сначала Каллас назвала исполнительную власть «руководящей», потом не смогла выговорить «законодательная».

«Одним из принципов Европейского союза является разделение властей. У вас есть испол… у вас есть, ээ, законодательная власть… у вас есть руководящая власть… потом у вас есть законодательн… то есть я имею в виду суды», — сказала она.

Каллас извинилась и объяснила свою сбивчивую речь «очень долгой неделей».

22 мая бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что слова Каллас о давлении на Россию демонстрируют ее наглость и лицемерие. Он напомнил, что Каллас давно критиковала «прямой подход» президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину.

20 мая Каллас заявила, что Евросоюз усилит давление на Трампа, чтобы Вашингтон ввел против России новые санкции. Она отметила, что это необходимо сделать, поскольку беседа главы Белого дома с Путиным не привела к прекращению огня, как ожидали в Европе и на Украине.

Ранее в СВР заявили, что в Европе начали сомневаться в назначении Каллас.

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