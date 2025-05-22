В США поставили на место Каю Каллас после ее слов о давлении на Россию

Слова главы евродипломатии Каи Каллас о давлении на Россию демонстрируют ее наглость и лицемерие. Об этом бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в материале для журнала The American Conservative.

«Кая Каллас, которая выдает себя за министра иностранных дел Евросоюза, — сама наглость. К сожалению, ее другие качества, такие как лицемерие, менее привлекательны», — подчеркнул он.

Он напомнил, что Каллас давно критиковала «прямой подход» президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину.

Бэндоу напомнил, что по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле Каллас заявила, что ЕС не видит «давления» на Москву.

До этого журнал Atlantic со ссылкой на американских чиновников писал, что Трамп хочет наладить более тесные отношения с Путиным.

Как уточнили источники издания, возможная встреча лидеров в будущем будет касаться переговоров о мире на Украине. По словам американских чиновников, Трамп хочет нормализовать отношения с Москвой и обсудить с Путиным торговую сделку, которая в том числе затронет редкоземельные минералы РФ.

19 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Президенты общались более двух часов. Одной из главных тем обсуждения стало урегулирование украинского конфликта.

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.