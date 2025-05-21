Главу евродипломатии Каю Каллас отстранили от подготовки стратегических планов Евросоюза (ЕС) в области обороны. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, пишет РИА Новости.

«Недовольство председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вылилось в то, что главу евродипломатии отстранили от подготовки документов стратегического планирования в области оборонной политики ЕС», — говорится в сообщении.

21 мая в СВР заявили, что в Брюсселе сомневаются в назначении Каллас на пост верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности из-за ее некомпетентности.

Согласно данным СВР, Еврокомиссии очевидно, что Каллас «не в состоянии учитывать нюансы позиций стран и может строить только упрощенные схемы, которые зачастую лишены всякого смысла», в связи с чем ее почти открыто обвиняют в «чрезмерной активности, склонности к спонтанным и несогласованным инициативам».

Накануне Каллас заявила, что Евросоюз усиливает давление на Трампа, чтобы Вашингтон ввел против России новые санкции, поскольку его беседа с президентом Владимиром Путиным не привела к прекращению огня на Украине.

Ранее журналист уличил Каллас во лжи о санкциях США против России.