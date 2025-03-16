Рубио позвонил Лаврову. О чем говорили госсекретарь США и глава МИД России?

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Обсуждались итоги переговоров в Саудовской Аравии, перспективы нормализации дипломатических контактов и ситуация вокруг американской военной операции против хуситов в Йемене. Вашингтон подтвердил готовность к продолжению диалога.

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Госдепартамент сообщил, что стороны обсудили итоги недавних встреч в Саудовской Аравии. Помимо этого, была выражена готовность продолжить работу по восстановлению двусторонних связей.

Также в ходе телефонного разговора Марко Рубио проинформировал Сергея Лаврова об американской военной операции против хуситов из йеменского движения «Ансар Алла».

Переговоры России и США

В последние недели Россия и США предприняли значительные шаги для восстановления и укрепления двусторонних отношений. Ключевым этапом стали переговоры в Саудовской Аравии, которые прошли 18 февраля. По данным российских и американских источников, встреча продлилась около четырех с половиной часов. В состав российской делегации вошли помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США участие приняли госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

По итогам встречи стороны договорились о начале работы над рядом направлений. В первую очередь обсуждалось восстановление полноценной деятельности дипломатических представительств, включая возвращение к штатной численности сотрудников посольств. Были затронуты вопросы возможного возобновления прямого авиасообщения между двумя странами. Отдельный блок переговоров касался создания групп высокого уровня для проработки шагов по урегулированию конфликта на Украине.

Уже после встречи в Эр-Рияде продолжение диалога последовало в Стамбуле. Стороны вновь обсудили практические вопросы, касающиеся функционирования дипмиссий, а также подготовку к новым раундам взаимодействия на высоком уровне.

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Дополнительным подтверждением стремления США поддерживать контакт стало прибытие в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа в начале марта. По сообщениям СМИ, он провел закрытые консультации с представителями российского руководства, в том числе с президентом Владимиром Путиным. Целью визита стало обсуждение деталей предстоящих встреч и координация дальнейших шагов в рамках достигнутых договоренностей. Российская сторона расценила приезд Уиткоффа как сигнал о заинтересованности Вашингтона в продолжении переговоров.

Операция США в Йемене

15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале крупномасштабной военной операции против йеменского движения хуситов «Ансар Алла». Целью операции является «защита американских интересов, сдерживание противников и восстановление свободы судоходства в стратегически важном Красном море».

Силы Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) нанесли серию воздушных и морских ударов по объектам хуситов на территории Йемена. Удары были направлены на уничтожение инфраструктуры, включая базы, системы ПВО, а также установки для запуска ракет и беспилотников. Операция считается крупнейшей военной акцией США в регионе за время второго срока президента Трампа.

Хуситы осудили действия США, назвав их «военным преступлением», и пригрозили усилением сопротивления и дальнейшей эскалации конфликта. Президент Трамп, в свою очередь, предупредил Иран о том, что США не потерпят продолжения поддержки хуситов и готовы принять жесткие меры. Ожидается, что операция продлится несколько недель и будет направлена на восстановление свободы судоходства и обеспечение безопасности в регионе.