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Трамп приказал начать военную операцию в Йемене

Трамп отдал приказ начать военные действия против йеменских хуситов
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Evelyn Hockstein/Reuters

Дональд Трамп отдал приказ ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Сегодня я приказал вооруженным силам США начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене», — написал он.

Президент США заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства.

Кроме того, Трамп призвал Иран прекратить поддержку йеменских хуситов и не угрожать «американскому населению и их президенту».

23 января Трамп подписал указ, который запускает процесс признания движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией. В тексте документа говорится, что хуситам якобы оказывает поддержку Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, а «Ансар Аллах» угрожает безопасности граждан США и стабильности мировой морской торговли на Ближнем Востоке.

25 января хуситы пригрозили США заблокировать проход судов в Баб-эль-Мандебский пролив в случае признания их террористической организацией.

Ранее хуситы заявили о седьмой атаке на американский авианосец.

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