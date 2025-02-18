Рубио: США и Россия восстановят работу своих посольств в Москве и Вашингтоне

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что РФ и США договорились восстановить работу посольств в Москве и Вашингтоне. Об этом он заявил в интервью Associated Press после встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

«Обе стороны согласились восстановить штатные кадры в своих посольствах в Вашингтоне и Москве, чтобы создать миссии для поддержки мирных переговоров Украины, двусторонних отношений и сотрудничества в более широком смысле», — приводит издание его слова.

Переговоры России и США прошли 18 февраля в столице Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Они длились около 4,5 часов. Делегации из РФ и США в том числе обсуждали урегулирование украинского конфликта, а также организацию предстоящей встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

Украинская сторона не принимала участие в переговорах. На фоне этого Владимир Зеленский заявил, что подобного рода встречи не могут вестись без участия Киева.

Ранее Лавров и Рубио договорились о сотрудничестве в экономике после завершения конфликта на Украине.