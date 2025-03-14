«Есть все шансы»: Трамп рассказал о переговорах США с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о высоких шансах разрешения конфликта на Украине после встречи Владимира Путина и спецпосланника Вашингтона Уиткоффа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин передал представителю США «дополнительные сигналы». Контакты США и России продолжаются на фоне обсуждения потенциального 30-дневного перемирия на Украине. Ранее Владимир Путин заявил, что это предложение нуждается в прояснениях.

Дональд Трамп назвал переговоры с президентом России Владимиром Путиным хорошими и продуктивными. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Вчера мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть все шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится», — написал Трамп.

Он также сообщил, что попросил Путина пощадить окруженных украинских военных в Курской области.

«Но в этот самый момент тысячи украинских войск полностью окружены российскими войсками — и в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил президента Путина пощадить их», — говорится в заявлении Трампа в соцсети Truth Social.

Позднее в Белом доме уточнили, что президент США имел ввиду встречу его спецпосланника с Путиным.

Ранее советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью Fox News сообщил, что Белый дом следил за пресс-конференцией Владимира Путина. Он сказал, что пока рано говорить о переговорах, но администрация Трампа испытывает «некоторый оптимизм».

Встреча Владимира Путина со спецпосланником Стивом Уиткоффом состоялась поздним вечером 13 марта, сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин передал через Уиткоффа «дополнительные сигналы» для президента США.

Дмитрий Песков также прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Уолтца.

«Безусловно, есть основание испытывать осторожный оптимизм», — отметил представитель Кремля добавив, что еще «многое предстоит сделать».

Манипуляции с перемирием

Контакты Вашингтона и Москвы продолжаются на фоне обсуждения предполагаемого 30-дневного перемирия между Россией и Украиной.

11 марта делегации Вашингтона и Киева провели встречу в Джидде. Украинская делегация настаивала на установлении временного перемирия на море и в воздухе при продолжении боевых действий на земле. В свою очередь представители США настаивают на полном прекращении огня и на том, чтобы Россия и Украина начали договариваться как можно скорее.

По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня.

Однако в Москве обратили внимание, что предложения, выработанные в Джидде, направлены на укрепление пошатнувшихся из-за наступления ВС РФ позиций Киева. В частности, об этом 13 марта сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, который принимает участие в диалоге с США.

Россия не против перемирия. Но Украина призвала Запад усилить санкции Владимир Зеленский считает, что Россия на самом деле не планирует завершать конфликт и совершает... 14 марта 14:40

«30-дневное временное перемирие. Ну а что оно дает? Нам оно ничего не дает. Оно дает только возможность украинцам перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое», — сказал Ушаков.

Помощник президента РФ добавил, что довел эту позицию и до Майка Уолтца.

«Я, естественно, прокомментировал достигнутые договоренности о временном перемирии, изложил нашу позицию по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего», — сказал Ушаков.

Позднее Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко заявил, что Россия в целом согласна с предложением о прекращении огня, однако требуется прояснить целый ряд нюансов.

Президент РФ подчеркнул, что украинская сторона хочет добиться перемирия на фоне российского наступления. Он напомнил, что в Курской области в окружении находятся войска Киева.

«Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен?» — спросил Путин.

Российский лидер также заметил, что в предложении не определено, кто и как будет контролировать это перемирие. Кроме того, нет гарантий того, что Киев не использует его для проведения мобилизации и перевооружения.

После этого Владимир Зеленский заявил, что позиция президента РФ «очень предсказуема и очень манипулятивна».

Ранее он отмечал, что надеется на давление со стороны США на Россию, чтобы склонить ее к завершению конфликта.