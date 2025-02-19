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Переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии продолжались более четырех часов

Встреча представителей России и США в Эр-Рияде длились 4,5 часа
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Maxim Shemetov/Reuters

Переговоры между Россией и США в столице Саудовской Аравии продолжались 4,5 часа. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча началась около 10:30 мск в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. От Российской Федерации в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Соединенные Штаты представляли государственный секретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

19 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что делегации России и США на переговорах в Эр-Рияде много шутили. По его словам , шутки сделали атмосферу переговоров «более теплой».

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга.

Ранее стало известно об опасениях Зеленского после встречи РФ и США в Эр-Рияде.

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