Рубио провел телефонный разговор с Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Госдепартамент.

В ведомстве уточнили, что Рубио и Лавров обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и Россией.

Госсекретарь также проинформировал главу МИД РФ о военной операции США против хуситов в Йемене.

15 марта Рубио в ходе пресс-конференции отверг уместность вопроса о доверии президенту России Владимиру Путину.

10 марта президент США Дональд Трамп не согласился со словами журналиста газеты The Washington Post, который заявил, что удары Вооруженных сил РФ по Украине демонстрируют неуважение Путина по отношению к главе Белого дома.

Ранее Трамп высказался о том, что его спецпосланник восемь часов ждал Путина.