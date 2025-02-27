Начались переговоры США и России в Стамбуле

Делегации РФ и США прибыли на переговоры в резиденцию генконсула в Стамбуле

Делегации России и США прибыли для переговоров в резиденцию американского генконсула в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что стороны обсудят проблемы работы посольств.

На площадке у резиденции собрались журналисты из разных стран.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Налаживание российско-американских отношений на переговорах прошло «довольно небезуспешно», заявил Лавров. США также остались довольны результатами встречи.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент идет поэтапная реализация договоренностей, которые достигли главы США и России и делегации высокого уровня на встрече в Эр-Рияде, готовятся контакты на экспертном уровне по линии МИД.

Ранее в России рассказали, почему Европа «останется в дураках» из-за политики по Украине.