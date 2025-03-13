Ушаков рассказал, что хочет обсудить Уиткофф в России

Ушаков: Уиткофф приехал в Москву обсудить украинский вопрос и отношения РФ и США

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф приезжает в Россию, чтобы обсудить не только украинский вопрос, но и двусторонние отношения РФ и США. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его слова приводит «Интерфакс».

«Он приезжает обсуждать не только Украину, но и российско-американские отношения и их дальнейшее развитие, в том числе экономический аспект», — сказал он.

Ушаков отметил, что Уиткофф не является посредником в переговорах Вашингтона и Москвы.

13 марта самолет спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа приземлился во Внуково. Борт Gulfstream G650 вылетел из Катара и около 11:40 (мск) пересек границу между Латвией и Российской Федерацией.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Ранее в США не подтвердили возможную встречу спецпосланника Трампа с Путиным в Москве.