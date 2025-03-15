США объявили о начале крупномасштабной операции в Йемене

США объявили о начале крупномасштабной военной операции против хуситов в Йемене

Центральное командование Вооруженных сил США объявило о запуске крупномасштабной военной операции против движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства.

Операция предполагает проведение серии точечных ударов по стратегическим объектам группировки. В командовании подчеркнули, что действия направлены на «защиту американских интересов, сдерживание угроз и восстановление безопасности международного судоходства».

15 марта Дональд Трамп отдал приказ ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене. Президент США заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства.

Кроме того, Трамп призвал Иран прекратить поддержку йеменских хуситов и не угрожать «американскому населению и их президенту».

23 января Трамп подписал указ, который запускает процесс признания движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией. В тексте документа говорится, что хуситам якобы оказывает поддержку Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, а «Ансар Аллах» угрожает безопасности граждан США и стабильности мировой морской торговли на Ближнем Востоке.

Ранее США и Британия ударили по Йемену.